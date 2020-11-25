恐怖男不滿女友提分手送「驚喜」 綁手腳狂刺開車輾過

土耳其25歲男子奇切克利（Emre Cicek）在女友卡奇馬茲（Rabia Kacmaz）提出分手後，訛稱要送「驚喜」，竟將她的手腳捆綁起來用刀猛刺，然後裝入麻布袋內殘忍地開車輾過；幸好卡奇馬茲命不該絕，奇蹟生還，奇切克利其後被控意圖謀殺及綁架，將面臨最高53年徒刑。

案發於2019年2月，奇切克利當日租了一輛汽車，載著同為25歲的卡奇馬茲到伊斯坦布爾（Istanbul）弗洛亞區（Florya）一間餐廳用膳，期間卡奇馬茲曾向奇切克利坦言非常不開心，欲結束二人關係。及後奇切克利載卡奇馬茲到其工作的製衣工場，要求她閉上眼睛，聲稱要送她「驚喜」。

卡奇馬茲閉上雙眼後，奇切克利卻把她的手腕、膝蓋和雙腿綁住，並威嚇稱「我把你帶到這裏來是要懲罰你，你無法離開，我會在這裡把你撕成碎片。」奇切克利讓卡奇馬茲打電話向其母親「道別」，然後對她施虐，先後用刀刺傷她的頸部及腎臟，並把她裝入麻布袋內開車輾過，最後把她丟棄到附近的湖邊。

奇切克利事後自首，警方趕到案發現場調查，發現卡奇馬茲仍然生存，立即將她送院急救。卡奇馬茲其後被轉送至深切治療部，經長時間留醫成功康復出院。警方表示，將以企圖謀殺及綁架等罪名起訴奇切克利，若罪成最高可被判入獄53年。

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文章授權轉載自《香港01》