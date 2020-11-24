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文盲男瞞妻「假裝識字」半年被揭發 一封情信讓全日本淚崩

香港01 / 豆Jen
日本一名男子一直不敢向皎子坦白自己是「文盲」，直到結婚半年後，發生了一件事被妻子揭發這個深藏已久的秘密。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》
日本一名男子一直不敢向皎子坦白自己是「文盲」，直到結婚半年後，發生了一件事被妻子揭發這個深藏已久的秘密。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》

假如你的伴侶有難以啟齒的秘密，他一直隱瞞到結婚後才坦白，你會原諒他嗎？日本有一位不會寫字和認字的男生，他對妻子一見鍾情，兩人交往半年後即閃婚，可是女方卻對他是「文盲」這件事毫不知情。婚後半年，妻子揭發這個深藏已久的秘密，男事主本來以為她會勃然大怒，誰知最後竟發展成超催淚的感人故事...

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》最近收到觀眾投稿感人愛情故事。這個故事的男主角叫西畑保，他自小家境貧困，在深山中與單親爸爸相依為命，讀書只升到小學2年級便輟學，所以不會寫字亦不會認字。

西畑保對皎子一見鍾情，兩人交往半年後即閃婚。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》
西畑保對皎子一見鍾情，兩人交往半年後即閃婚。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》

有天西畑保在朋友的介紹下，與性格溫柔的女生皎子相識。兩人相遇時已經踏入35歲，西畑對這位溫柔的女生一見鍾情，希望跟她組織家庭。不過西畑勤力上進，但他有一個奇怪的習慣，在餐廳永遠都不會看餐牌，只會指著鄰桌的食物點餐。雖然西畑的行為古怪，但皎子沒有起疑心，發展順利的兩人交往半年便閃婚。

為了讓皎子過上更好的生活，作為壽司師傅的西畑每天努力工作，其實西畑有一個秘密，可是一直都不敢開口，因為他害怕會失去妻子，直到婚後半年的某一天，下班後，妻子遞上一塊鄰居送來的「回覽板」（日本屋苑住戶之間傳閱的通告），通告上需要西畑寫上名字和地址。西畑握著「回覽板」久久未能下筆，原來他是一個「文盲」，不懂得看和寫文字，但他一直沒有跟皎子坦白。

西畑自小家境貧困，媽媽早逝，他與父親一起住在深山中自給自足。其實西畑曾經上過小學，卻被同學嚴重欺凌，於是小學二年級就退學，回老家過生活，15歲那年，他決定到城市闖一闖，可是因為他完全不識字，只能在餐廳做洗碗工作，後來，一位好心的壽司店老闆收留他做學徒，並教他認字和寫字。

可是，西畑以前曾因為「文盲」而被同事針對和欺凌，令他每次看到文字便產生恐懼，比起被人嘲笑做「文盲」，他更害怕失去最愛的妻子，誰知，溫柔的皎子不但沒有嫌棄他，還笑著為他打氣：「我們一起加油吧！」自此之後，皎子就成為了西畑的「筆」，所有需要寫字的文件都為他包辦妥當，過了一段時間，他們誕下了兩名女兒，組成幸福4人家庭。

升上小學的女兒們，寫了一封信給媽媽，就連讀小學的女兒到已經會寫基本詞語，西畑心裡非常難受，但因為工作關係，他仍然未有時間學習，即使西畑是「文盲」，皎子依然不離不棄地陪伴著丈夫超過30年。

即使西畑是「文盲」，皎子依然不離不棄地陪伴著丈夫超過30年。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》
即使西畑是「文盲」，皎子依然不離不棄地陪伴著丈夫超過30年。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》

在他們一同踏入65歲的那一年，已退休的西畑突然提出讀夜校學寫字和認字，一個65歲的老年人來說，由零開始認字是非常困難的事，比起一般年輕人，西畑需要花幾倍時間才能記住一個字，即使當天記住了學習內容，第二天起床後又會忘得一乾二淨。可是西畑並沒有因此而放棄，因為他在學習的背後有一個很重要的動力和目標。

在夫婦兩人踏入70大壽的那一年，在西畑和皎子共同渡過第35次聖誕前夕的晚上，西畑一如以往到夜校上課，送了丈夫出門後，皎子在餐枱上發現了一封信，信封上寫著：「致你」，封上，全是東歪西斜、像小學生筆跡般的文字，是西畑經過反覆練習後，親筆寫下對妻子的愛意和感謝之情，是皎子自認識西畑以來，第一次收到丈夫的情信，亦是第一次看到他為自己寫的文字。

完全不會寫字的西畑，居然寫了7頁寫得滿滿的情信給妻子，下來的每一個聖誕節前夕，西畑都為妻子寫情信。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》
完全不會寫字的西畑，居然寫了7頁寫得滿滿的情信給妻子，下來的每一個聖誕節前夕，西畑都為妻子寫情信。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》

信裏寫著：「今年是我們結婚35個年頭。在這個聖誕節，我懷著感謝之情寫下了這封信，謝謝你一直陪伴我，作為一個不被社會認可的人，我曾經無數次在被窩裏哭泣。可是，你知道我不會書寫後，竟然對我說：『我們一起加油吧！』這句話我一直牢記在心中，因為有你的陪伴，才有現在的我。」

雖然文章有很多錯字，但每一筆都是充滿了感情，皎子非常感動，本來完全不會寫字的西畑，居然寫了7頁寫得滿滿的情信給妻子，下來的每一個聖誕節前夕，西畑都為妻子寫情信，西畑送出第四封情信的那一年，皎子突然因為心臟病發，還未能見證丈夫畢業便離開了人世。

節目最近訪問已經84歲的西畑先生，今年他終於畢業了，為了學寫字寫情信給妻子，他總共上了19年夜校，節目組拿到西畑為妻子寫的第三封情信，亦是皎子最後看到的一封信，信裏最後一句寫着：「假若會有來世，我還想再遇見你。」

84歲的西畑先生終於畢業了，為了學寫字寫情信給妻子，他總共上了19年夜校。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》
84歲的西畑先生終於畢業了，為了學寫字寫情信給妻子，他總共上了19年夜校。圖翻攝自日本節目《ザ!世界仰天ニュース》

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文章授權轉載自《香港01》

日本 夫妻

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