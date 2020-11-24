疫情減少排碳 溫室氣體濃度仍增

疫情封城短暫減少排碳，但仍無法阻止大氣溫室氣體濃度上升的趨勢。聯合國旗下氣候組織公布最新報告，今年因為新冠肺炎疫情而實施封城，在上半年運輸與工業排碳大幅減少，但對於影響整體溫室氣體上升的趨勢仍相當有限。

二氧化碳濃度新高

據《BBC》報導，溫室氣體是過去與現在包括二氧化碳、甲烷與一氧化二氮等物質排放的累積結果，這些溫室氣體會捕捉接近地表的熱能，導致溫度進上升。二氧化碳濃度測量是以百萬分點濃度(ppm)計算。

這次世界氣象組織指出，2019年全球二氧化碳平均值為410.5ppm，相較2018年增加2.6ppm，也比從2017年到2018年增加幅度還要高。雖然今年初各國祭出封城措施，讓碳排放減少17%，但對於碳濃度整體影響相當有限。

雖然目前尚未有今年完整數字，但個別觀測站都已出現上升趨勢。例如夏威夷茂納羅亞火山觀測站今年9月測得411.29ppm，相較1年前則為408.54ppm。同樣在塔斯馬尼亞的格里姆角觀測站，同期二氧化碳濃度從去年的408.58ppm增加到410.8ppm。

甲烷數據再上升

除此之外，目前尚未有今年甲烷濃度的數據，但在去年該氣體濃度也在增加。據《半島電視台》報導，第二大的溫室氣體甲烷，去年濃度相較工業化之前增加了2.6倍，來到了1,877十億分點濃度(ppb)，雖然幅度相較從2018年上升變化還低，但仍比10年平均值來得高。

第三大的一氧化二氮來源主要來自農業肥料，去年濃度也來到332ppb，相較工業化之前增加了1.23倍。雖然從2018年到2019年增加幅度比之前低，但仍與過去十年平均年成長相當。

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