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51歲教師「說話忘詞」以為是更年期症狀 後竟確診失智症

聯合新聞網 / 綜合報導
英國51歲教師發現自己說話時常忘記詞彙，一開始以為是更年期症狀，就醫檢查後竟確診為早發性失智症。圖／取自dailymail
英國51歲教師發現自己說話時常忘記詞彙，一開始以為是更年期症狀，就醫檢查後竟確診為早發性失智症。圖／取自dailymail

英國51歲教師歐爾德里琪（Marie Ouldridge）之前發現自己說話時常忘記詞彙，一開始以為是更年期症狀，就醫檢查後竟確診為早發性失智症（Early-onset dementia）。

育有3名子女的歐爾德里琪表示最初她先是想不起詞彙，還在教課時無法說出圖片裡對應的字：「第一次在課堂發生時，我請孩子們幫忙指認物件。」去年十月她透過核磁共振成像（MRI）檢查出自己掌管語言和情緒的左腦開始萎縮，確認壓力或更年期不是導致她健忘的原因，而是她罹患了語意型失智症（Semantic dementia），即便口語能力仍正常，但會漸漸喪失對字義的理解。

語意型失智症患者年紀通常在45至55歲之間，比其他常見的失智症年輕，並可能發展為阿茲海默症。醫生建議歐爾德里琪參加言語治療，以減緩她的語言能力惡化。

歐爾德里琪說自己完全想不到像她這個年歲的人會得到失智症，「會覺得患者是80幾歲的人，而不是50幾歲的人。」

歐爾德里琪的丈夫尼爾（Neil）透露自己花了一段時間接受妻子患病的事實。夫妻倆去年決定先好好享受聖誕節，直到今年初才告知親友。歐爾德里琪安慰自己的孩子要他們別擔心，說自己會很好且長壽，只是說話時可能會用錯字，請孩子發現她用錯字時，「告訴我正確的字。」

但歐爾德里琪坦承之前在網路上看了很多失智症的訊息，讓她的心情起伏不定：「我會在上下班途中痛哭，但到達目的地時就會恢復正常。」歐爾德里琪目前自願參與英國的失智症研究計畫，她表示年長失智症患者，要考慮的是照護問題，然而較年輕患者「則須要尋求治療方法。」她建議人們嘗試各種保有健康大腦的途徑：「運動很重要。我現在會上健身房還會跳有氧舞蹈。做些益智活動、飲食健康也都很有幫助。」

失智症 更年期 健身 阿茲海默症

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