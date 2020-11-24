語出驚人！「橫向思考者」自比反納粹英雄

（德國之聲中文網）在漢諾威歌劇院廣場舉行的這場抗議新冠疫情新措施的示威活動中，來自「卡塞爾的雅娜」就聯邦和州政府新防疫措施發表的言論引發眾怒。她將自己比喻為1943年被納粹殺害的反抗組織白玫瑰的成員索菲‧紹爾（Sophie Scholl），聲稱自己「數月來一直積極投身抵抗運動」。

聯邦外交部長馬斯（ Heiko Maas）立即作出反應。他在推特上寫道：

今天，任何將自己比作索菲‧紹爾或者安妮‧弗蘭克的人都是在嘲笑反抗納粹的勇氣。 這不僅淡化了大屠殺，而且顯示的是令人無法忍受的對歷史的遺忘。 沒有什麼可以將新冠疫情抗議活動與抵抗運動參與者聯系起來。 沒有！

索菲‧紹爾（Sophie Scholl）和她的兄弟漢斯‧紹爾（Hans Scholl）是「白玫瑰」組織的成員。該組織從1942年6月開始發行傳單，呼籲抵抗納粹暴力統治。他們是在慕尼黑大學的一次散發傳單活動中被發現且遭到逮捕。之後他們與同學克裡斯托夫‧普羅布斯特（Christoph Probst）一起被判處死刑。

馬斯強調指出，今天，無論誰將自己與索菲‧紹爾或1945年死於卑爾根‧貝爾森納粹集中營的猶太女孩安妮‧弗蘭克（Anne Frank）進行比較，「都是在對她們抵抗納粹的勇氣進行嘲笑」。

下薩克森州社民黨議會黨團主席約翰內‧莫德爾（Johanne Modder）說：「如果紹爾兄妹或安妮‧弗蘭克被某些新冠疫情措施的反對者拿來做其新納粹言論的擋箭牌，這是非常可憎的事情。」莫德爾強調，越來越多的否認新冠疫情者將防疫措施與納粹大屠殺進行比較，對此我們不能毫不反駁地予以容忍。民主力量必須「團結一致，畫出底線」。

「名叫雅娜來自卡塞爾」

上周六（11月21日），在所謂的「橫向思維」運動在下薩克森州首府搭建的一個舞台上，一名年輕女性上台自我介紹「名叫雅娜，來自卡塞爾」，之後便做了災難性的比較。其言論被上傳到推特上之後引起了激烈的反響。

推特評論員們表示震驚和憤怒，稱其忘記歷史或愚不可及。

視頻還顯示，一名男子遞給這位女演講者一件橙色背心，並告訴她，說他不想再為「這樣的白痴」維護秩序。他指責這位女演講者「淡化大屠殺」。

然而這位年輕女子對此並不理解。事發之後，她竟再次登上舞台，又一次拿索菲‧紹爾（Sophie Scholl）進行比較。

據警方公布的消息，大約有650人聚集在歌劇廣場參加「橫向思考511」倡議發起的抗議活動。數月以來，德國各地不斷有民眾參加「橫向思考」示威活動，抗議聯邦和聯邦州采取的防疫措施。示威者中有陰謀論者、右翼極端分子以及所謂的帝國公民。

李京慧/洪沙 (法新社、基督教通訊社、德新社)

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