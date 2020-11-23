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加拿大捐血員插錯血管 17歲少女手臂幾近傷殘

香港01 / 許懿安 伍凱婷
埃克曼第一次捐血助人竟差點賠掉一隻手。圖／GoFundMe專頁照片
埃克曼第一次捐血助人竟差點賠掉一隻手。圖／GoFundMe專頁照片

加拿大安大略省一名少女17歲時第一次捐血助人，豈料這個舉動改變她的人生。她幾乎賠掉一隻手，4年後她仍無法控制自己的手臂、手腕及手。

加拿大電視網（CTV）11月17日訪問埃克曼（Gabriella Ekman）。她4年前在加拿大血液服務局（Canadian Blood Services）轄下設施捐血。抽血員將針插進埃克曼的手臂時說了一句：「whoops」。

根據世界衛生組織（WHO）的指引，為捐血人士抽血，應在靜脈而非動脈去抽血。但當時在場職員卻在評論埃克曼血液中看來有多含氧的情況，顯示她的血是從動脈抽出。

埃克曼的遭遇相當罕見，每3至5萬人當中才會發生動脈被穿刺的情況。惟這種情況會導致後來的併發症。

疑涉延誤就醫

埃克曼捐血約10至15分鐘後，開始覺得有點不妥，但因當時是她第一次捐血，不肯定將會發生什麼事。她後來向在場其中一名職員說手臂有不適，於是被建議前往醫院。但她到達醫院後，醫生卻無法斷定她有什麼問題，於是她出院回家。

埃克曼在數周後出現手臂腫脹、酸痛以及在手腕及肩膊出現瘀痕，而更大的問題是，她無法伸直手臂了。

待到埃克曼再次送院時，她已出現性命受威脅的情況。血管專家其後診斷她手臀上的動脈流血。她需進行手術，為傷口止血、移走血塊，還有修補動脈的傷口。

後遺嚴重 提出索償

埃克曼曾接受多次手術及治療，生活仍不能恢復正常，除了出現難以形容的疼痛，這種痛一直沒有消失；手臂、手腕及手的活動能力沒有恢復過來。她需靠母親開車接送，以及為她準備三餐，她也不能搬到大學寄宿，只能就讀鄰近住所的社區學院。

醫生診斷她患上複雜性局部疼痛症候群（complex regional pain syndrome，CRPS）。它通常是發生在出現創傷後的四肢，可能導致燒灼感、痙攣、腫脹與過敏。

捐血令埃克曼遭遇巨變，但她不希望自己的經驗嚇怕有意捐血的人，只希望人們留意到潛在風險，以及血液服務局還她一個公道。她會向當局索償，這樣她餘生不用全程依靠母親照料。

血液服務局的媒體關係經理丹尼斯（Delphine Denis）稱，由於事件已在法律訴訟當中，所以只會通過律師與埃克曼溝通，以及不評論事件。她稱捐血過程中受傷的風險是非常低，每年成千上萬的加拿大人都已安全地捐血。

延伸閱讀：

準媽媽恐分娩大出血籲捐血救人！燒脂降血壓助防癌捐血5大好處

受學生半日課影響 紅十字會血庫量持續偏低 呼籲市民捐血

文章授權轉載自《香港01》

埃克曼充滿瘀痕的手臂。 圖／GoFundMe專頁照片
埃克曼充滿瘀痕的手臂。 圖／GoFundMe專頁照片

捐血 手術

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