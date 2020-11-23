喝到掛！開趴酒喝不夠 狂飲「69%消毒洗手液」7人中毒亡

俄羅斯一戶人家在家開家庭餐會，親友們在聚會上把酒喝完後，因為天氣冷不想出門再買，就開始喝有69％甲醇的消毒洗手液，最終造成7人死於中毒。

據英國《每日星報》報導，19日晚上俄羅斯一戶人家喝了消毒洗手液後，有9人嚴重不適。其中殺菌液內含有69％的甲醇，這是一種劇毒物質，如果攝入會引起失明，嘔吐和死亡。對此，聯邦公共衛生署的報告中也指出，該事件已經登記了9例因消毒洗手液中毒的病例，其中更有7例是致命的。

對於亡者的身份，調查單位指出，其中一名41歲的婦女和兩名分別為27歲和59歲的男人在家中喪生，剩下6人乘坐醫療飛機送往該區首都治療。而在治療過程中，於20日時又有3人死亡，分別為28、32和69歲的受害者，在21日又有另一人死亡，本事件目前共造成7人死亡。另外，報導中也指出，剩餘兩名受害者仍在重症監護病房中處於昏迷狀態。