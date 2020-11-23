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逼吃辣椒、火鉗毒打...真人版灰姑娘 她揭發繼母10年家暴史

聯合新聞網 / 綜合報導
愛爾蘭21歲女子受繼母長達10年的身體及精神虐待。終於在上周送繼母入獄服刑2年。圖／取自dailymail
愛爾蘭21歲女子受繼母長達10年的身體及精神虐待。終於在上周送繼母入獄服刑2年。圖／取自dailymail

愛爾蘭時報（The Irish Times）報導，當地21歲女子黛絲蒙（Cora Desmond）在經歷繼母肯娜莉（Bridget Kenneally）長達10年的身體及精神虐待後，終於在上周送肯娜莉入獄服刑2年。

報導指出，肯娜莉在黛絲蒙6歲到16歲間，不只用火鉗、吸塵器吸頭等器具毆打她，還會強迫她吃辣椒、芥末等辛辣調味料作為懲罰。肯娜莉還會在自己3個親生小孩出去玩時，逼黛絲蒙跟她的姊姊打掃家裡。

黛絲蒙說自己10年間始終活在擔心受罰的陰影：「肯娜莉叫我可拉瑞拉，說我就像《灰姑娘》女主角仙杜瑞拉一樣不受疼愛。」

肯娜莉總是告訴黛絲蒙如果她揭發肯娜莉惡行惡狀別人不會相信她，黛絲蒙還可能跟爸爸姊姊分開，被送到寄養家庭，所以黛絲蒙即使在9歲時因為肯娜莉打她的頭下手太重而住院一周，並曾被醫生發現身上多達50處瘀青，仍聽從肯娜莉的命令掩蓋自己的傷勢，說身上的傷是不小心摔跤撞到的。

黛絲蒙16歲時終於向毫不知情的親生母親傾訴這些年的遭遇，母親帶著她報案。而黛絲蒙的父親也在得知肯娜莉家暴後跟對方分手，並自責完全不知情。警方在4年前約談在肯娜莉，並在隔年逮捕她。

黛絲蒙敦促同樣受虐的人勇敢發聲：「有人可能也在經歷可怕的事情，甚至下場比我還慘。希望你們盡快告訴朋友、同儕或老師，最終一定會有人相信你們並提供援助。」

家暴 愛爾蘭 寄養家庭

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