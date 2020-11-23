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女演員扮武則天狂嗑蟑螂 澳洲兒童節目指：中國人平常都吃蟲

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲兒童節目演出「女皇武則天吃蟑螂」的片段挨轟。圖／取自鳳凰網
澳洲兒童節目演出「女皇武則天吃蟑螂」的片段挨轟。圖／取自鳳凰網

澳洲表態支持追查新冠肺炎源頭後，中澳關係不斷惡化，近日澳洲ABC電視台在2015年播出的兒童節目再度被討論，節目中一名白人女性穿著東方服飾，扮演成女皇武則天，卻一邊吃著蟑螂、竹鼠、海蜇、黃蜂幼蟲等，節目指稱這是中國人平常吃的食物，片段被挖出後引發大陸網友不滿，紛紛予以撻伐。

根據《鳳凰網》報導，澳洲ABC電視台在2015年播出一檔節目，節目名稱為「糟糕歷史」，是一部英國的兒童電視節目，節目中一名穿著東方服飾的女演員吃著蟑螂，一旁2名主持人露出噁心至極的表情。

澳洲兒童節目演出「女皇武則天吃蟑螂」的片段挨轟。圖／取自鳳凰網
澳洲兒童節目演出「女皇武則天吃蟑螂」的片段挨轟。圖／取自鳳凰網

這段節目片段明確指示，這是發生在中國的事，兩名主持人說明，該名女子扮演女皇武則天，並不斷拿出奇怪的食材，包括蟑螂、竹鼠、海蜇、黃蜂幼蟲等，並表示這是大陸人平常吃的食物，女演員則表現出大快朵頤、盡情享用的模樣。

此節目近期再度引發討論，也引起華人不滿，表示要向電視台投訴，有網友說「無語了，實在想不明白為什麼要做這樣的節目？」、「這麼一說我想起一句成語『一丘之貉』，媒體搞這個東西說不過去」。

報導指出，澳大利亞華人對此感到憤怒，並已經向電視台投訴。遭到當地華人投訴的節目內容由英國廣播公司（BBC）旗下的兒童頻道CBBC製作並播出，名叫《糟糕歷史》（Horrible Histories）。

蟑螂 澳洲 新冠肺炎 BBC

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