男子散步驚見活埋女子 頭被野生動物啃得稀巴爛

俄羅斯警方近期發現一具詭異屍體，一位36歲男子在森林間散步時驚見一具女屍，只見女子一頭烏黑秀髮、戴著金項鍊，頭部以下的部位都被埋在土裡，且頭部有被野生動物啃食的跡象，警方目前正在相驗屍體，由於女子死亡方式與俄羅斯古代處決方式雷同，檢警目前仍在調查死因是否是單純犯罪行為或跟宗教儀式有相關。

根據「太陽報」報導，死者是36歲女性，她的屍體位在俄羅斯聖彼得堡附近的森林中，女子呈現雙腿交叉的站立姿勢，全身遭土覆蓋，只露出頭部，推估生前就已遭活埋，但野生動物和鳥類將女子面部啃食，導致難以辨認。報導指出，古代俄羅斯處決殺害丈夫的女人，就是以類似手法行刑。

據悉，女子被發現時戴著金項鍊，口袋和襪子內都有吊飾，死法相當離奇，不過女子詳細死因仍待警方調查，確認是否跟宗教、傳統儀式有關聯，目前已將屍體相驗，等待釐清。