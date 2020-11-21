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德國中學老師殺害男網友 公園驚見「人骨」肉已被他啃光

聯合新聞網 / 綜合報導
德國一位男老師疑似將男網友殺害後啃食。圖片來源／ingimage
德國一位男老師疑似將男網友殺害後啃食。圖片來源／ingimage

德國近期發生一起殺人案，一位中學男老師在約會網站認識男網友，2人約見面，未料男老師竟因性慾將男網友囚禁殺害，警方在事發後2月意外接獲報案，有人在公園發現男網友的骨頭，經相驗後發現骨頭上的人肉全被啃光，而警方循線追查發現男老師經常瀏覽食人網站，甚至上網搜尋過男性生殖器遭切除後是否可存活等問題，令人毛骨悚然。

根據「太陽報」報導，這位受害男網友名叫斯特凡（Stefan Trogisch），他是一位電力線通信技師，9月間她的室友發現斯特凡半夜外出未歸，便通報失蹤。警方11月間經路人通報，發現布赫（ Buch）一處公園有一根人骨，且上面一點人肉都沒有，警方派出警犬搜索沿線追查到男老師家，發現公寓內有斯特凡的血跡反應。

警方追查男老師的網路搜尋紀錄，發現他對食人相當有興趣，多次瀏覽相關論壇，雖然男老師至今拒絕回答任何問題，但警方推估斯特凡是被吃下肚的，目前男老師已被逮捕，全案朝殺人罪偵辦。

殺人 食人 室友

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