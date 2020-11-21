女性第一人！徒手攀爬逾21小時征服3000尺「酋長岩」

美國34歲攀岩女運動員哈靈頓（Emily Harrington）徒手攀上於加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的「酋長岩」（El Capitan），成為成功挑戰該處最高難度路線的首位女性。

「酋長岩」高達3000尺（約914米），有許多攀爬路線，當中又以「金門路線」（Golden Gate route）的難度最高，能成功挑戰者寥寥可數。在未婚夫兼攀岩好手巴林杰（Adrian Ballinger），以及奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）主角杭諾爾德（Alex Honnold）從旁打點下，哈靈頓本月4日終以21小時13分51秒登頂，成為繼3名男子之後，第4位完成「金門路線」的挑戰者。

哈靈頓事後在Instagram上表示，去年也曾挑戰「金門路線」，惟中途不幸滑倒，且被繩割傷頸而要送院，但她未有氣餒，「當我首度為自己設下這個目標，根本不敢相信真的有一天成功。如此具挑戰性的夢想，令我們努力嘗試超越自我，鍛鍊成更強大的人。」

哈靈頓感謝未婚夫巴林杰一直在情感上給予支持，而獲得兩名攀岩好手同行亦令她更有安全感；攀爬過程中，哈靈頓曾撞傷頭，幸經檢查後確認傷勢不嚴重，才得以繼續向目標進發完成夢想。

在哈靈頓之前，有3名女性嘗試挑戰酋長岩，分別是希爾（Lynn Hill）、戴維斯（Steph Davis）及史密斯戈巴（Mayan Smith-Gobat），而她們當時並非選擇「金門路線」。哈靈頓透露，小時候曾與希爾一同攀岩，令她獲益良好，「攀岩一直都是男性主導的運動，但卻是女性首先嘗試徒手攀酋長岩，這讓我深信女性絕對有能力攀岩，且表現與男性一樣卓越。」

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文章授權轉載自《香港01》