快訊

甜美女高中生走在信義區 竟遭男子熊抱險拖進夾娃娃店

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女性第一人！徒手攀爬逾21小時征服3000尺「酋長岩」

香港01 / 李福源
美國34歲攀岩女運動員哈靈頓（Emily Harrington）徒手攀上於加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的「酋長岩」（El Capitan），成為成功挑戰該處最高難度路線的首位女性。 圖／香港01
美國34歲攀岩女運動員哈靈頓（Emily Harrington）徒手攀上於加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的「酋長岩」（El Capitan），成為成功挑戰該處最高難度路線的首位女性。 圖／香港01

美國34歲攀岩女運動員哈靈頓（Emily Harrington）徒手攀上於加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的「酋長岩」（El Capitan），成為成功挑戰該處最高難度路線的首位女性。

「酋長岩」高達3000尺（約914米），有許多攀爬路線，當中又以「金門路線」（Golden Gate route）的難度最高，能成功挑戰者寥寥可數。在未婚夫兼攀岩好手巴林杰（Adrian Ballinger），以及奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）主角杭諾爾德（Alex Honnold）從旁打點下，哈靈頓本月4日終以21小時13分51秒登頂，成為繼3名男子之後，第4位完成「金門路線」的挑戰者。

哈靈頓事後在Instagram上表示，去年也曾挑戰「金門路線」，惟中途不幸滑倒，且被繩割傷頸而要送院，但她未有氣餒，「當我首度為自己設下這個目標，根本不敢相信真的有一天成功。如此具挑戰性的夢想，令我們努力嘗試超越自我，鍛鍊成更強大的人。」

哈靈頓感謝未婚夫巴林杰一直在情感上給予支持，而獲得兩名攀岩好手同行亦令她更有安全感；攀爬過程中，哈靈頓曾撞傷頭，幸經檢查後確認傷勢不嚴重，才得以繼續向目標進發完成夢想。

在哈靈頓之前，有3名女性嘗試挑戰酋長岩，分別是希爾（Lynn Hill）、戴維斯（Steph Davis）及史密斯戈巴（Mayan Smith-Gobat），而她們當時並非選擇「金門路線」。哈靈頓透露，小時候曾與希爾一同攀岩，令她獲益良好，「攀岩一直都是男性主導的運動，但卻是女性首先嘗試徒手攀酋長岩，這讓我深信女性絕對有能力攀岩，且表現與男性一樣卓越。」

延伸閱讀：

「戰鬥民族」無腿男徒手征服俄國最高峰 創下先河

金門建築組裝合成技術 兩貨櫃改建負壓隔離病房 成本約200萬元

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女性第一人！徒手攀爬逾21小時征服3000尺「酋長岩」

美國34歲攀岩女運動員哈靈頓（Emily Harrington）徒手攀上於加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的「酋長岩」（El Capitan），成為成功挑戰該處最高難度路線的首位女性。

住家翻成對不起…日本官方「菜英文」 自己人看不下去

去日本旅遊時，不難發現有些街頭告示牌或是官方網站經常出現「菜英文」，看了總讓人莞爾一笑。但現在日本一群語言專家擔心，氾濫使用不適當的英文單字或片語，將對國內旅遊業等造成負面影響。

真子公主發公開信表明「嫁定了」 找天皇背書說服爸媽

日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子公主與跟未婚夫小室圭的婚事已拖延兩年，真子公主13日透過宮內廳發表公開信，表達兩人結婚是「必要選擇」。日媒透露，真子為嫁小室，曾晉見並說服天皇與上皇夫婦，讓自己在與父母抗爭中取得上風。

永別黃金眼：美國阿雷西博天文台破損退役...半世紀的太空追夢史

「用來自地球的訊號跟你告別...」位於美屬波多黎各森林中的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory），曾是《007：黄金眼》、《接觸未來》（Contact）取景場地；作為世界第二大的電波望遠鏡，已經服役57年的阿雷西博，彷彿矗立在森林裡的巨大眼睛，不僅帶來許多重要的天文發現，更是無可取代的歷史地標。只不過在今年8月與11月，分別發生兩次支撐鋼索鬆脫斷裂、並砸毀鏡面的嚴重損害，美國國家科學基金會（NSF）經評估後於19日宣布，將正式安排阿雷西博「退休」並進行拆除。從照片中，可清楚看見望遠鏡鏡盤左方的巨大破洞。

重回中土大陸 托爾金《中土大陸的自然》明年6月上市

哈潑柯林斯出版集團19日透過新聞稿宣布，將於2021年6月新出版一本托爾金（J.R.R. Tolkien）文選，帶領讀者...

秋天的遊樂場 日小學打造「落葉滑雪場」

滑雪是許多人熟知的運動，不過受限於季節，多半只能在冬天部分山區才能體驗到。不過最近有日本小學，用落葉打造「落葉滑雪場」，讓小朋友不必等到下雪天，一樣能體會滑雪的樂趣。

米老鼠電影80週年紀念班機起飛　粉絲興奮喊：想整架帶回家

迪士尼代表吉祥物「米老鼠」自1928年問世後，已經風靡全球將近100年。1940年，迪士尼推出動畫電影「幻想曲」，奪得奧斯卡，成為米老鼠最具代表性的動畫電影之一。由於今年剛好是幻想曲上映80週年，就有航空業者與迪士尼合作，打造聯名款飛機。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

富二代開老爸的近億元超跑兜風 失控撞成廢鐵父氣炸

黨內態度大轉變 川普尋找「撤退」空間

川普連任失利...龐培歐處尷尬位置 即興外交的「最後瘋狂」？

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

川普拖延交接！同黨州長轟：太超過 對他跟美國都不利

共和黨人認了！福斯主持人籲川普應開始交接

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。