重回中土大陸 托爾金《中土大陸的自然》明年6月上市

哈潑柯林斯出版集團19日透過新聞稿宣布，將於2021年6月新出版一本托爾金（J.R.R. Tolkien）文選，帶領讀者重回《精靈寶鑽》、《未完成的故事》與《魔戒》的世界，繼續探索中土大陸。

哈潑柯林斯表示，這本文選名為《中土大陸的自然》（The Nature of Middle-earth），獲得托爾金遺產委員會正式授權，內容涵蓋一系列主題，像精靈的不朽與轉生、哪些角色有鬍子及部分最知名奇幻種族的環境地理等，堪稱是「名副其實的寶庫」。

托爾金1937年出版《哈比人》、1954至1955年出版《魔戒》三部曲後，仍用數十年時間持續編寫中土大陸的文章。在他辭世後，其子克里斯多福將大量手稿進行整理，現已出版《胡林的子女》、《貝倫與露西恩》與《貢多林的陷落》（Fall of Gondolin）等書。

哈潑柯林斯指出，對托爾金來說，「中土大陸是整個有待探索世界的一部分，《中土大陸的自然》收錄文章揭露他尋求更好了解自己獨特心血的旅程。」