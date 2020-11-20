秋天的遊樂場 日小學打造「落葉滑雪場」

滑雪是許多人熟知的運動，不過受限於季節，多半只能在冬天部分山區才能體驗到。不過最近有日本小學，用落葉打造「落葉滑雪場」，讓小朋友不必等到下雪天，一樣能體會滑雪的樂趣。

根據日本媒體「NHK」報導，位於日本愛知縣岡崎的惠田小學，自從昭和23年（西元1948年）起，便為培養孩子們的體育能力，開始施行「落葉滑雪」課程。近日，他們利用校園內的山波設計、鋪排，再度完成了約全長三十公尺的「落葉滑雪場」。落葉滑雪場在11月19日正式啟用。

當天，在場聚集了惠田小學全校，與鄰近的身障學校兒童總共60名，體驗這項特別的運動。對於初次嘗試落葉滑雪的小朋友們而言，剛開始時似乎感到有些緊張，但隨著大家一個個從山坡上順利滑下去，抵達終點，小朋友們也感受到落葉滑雪的樂趣，直呼好玩又刺激。

落葉滑雪場啟用當天，在場聚集了約六十名學童。圖擷取自 YOUTUBE

校方表示，這項活動將會是學校的體育課程之一，預計持續到明年二月為止。還會加以記錄小朋友們滑的成績，並期待經過課程訓練後，會有打破過往紀錄的高手出現。