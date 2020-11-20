米老鼠電影80週年紀念班機起飛　粉絲興奮喊：想整架帶回家

迪士尼代表吉祥物「米老鼠」自1928年問世後，已經風靡全球將近100年。1940年，迪士尼推出動畫電影「幻想曲」，奪得奧斯卡，成為米老鼠最具代表性的動畫電影之一。由於今年剛好是幻想曲上映80週年，就有航空業者與迪士尼合作，打造聯名款飛機。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本航空（Japan Airlines）在11月18日，正式啟用了與迪士尼「幻想曲」80週年合作，紀念聯名款的「JAL DREAM EXPRESS FANTASIA 80」班機。這也是1994年雙方開始合作以來，第11款聯名機種。

機身的外觀圖案，是在「幻想曲」中，身穿紅袍戴著魔法師帽，似乎正施著魔法的米老鼠。而機上的座位，也分別有兩種動作的米老鼠，以及劇中受法力動起來的掃把圖案。機上的紙杯，也有六種不同的施法動作款。

座椅共有三種不同的圖案。圖擷取自 twitter

本次航班在18日，以特別班次在羽田機場啟航。為此，業者特別將航空編號取為幻想曲上映的年份「1940」，並在天空中繞一個「8」字，慶祝上映80週年。未來此航班將以東京為據點，在日本國內線飛航為主。

本次飛行吸引到不少米老鼠粉絲前往搭乘，但也有不少錯過的網友紛紛敲碗：「好想搭啊」、「不知道下次搭到日航會是什麼時候」、「可以的話，還真想要整台飛機帶回家……起碼希望至少有個紙杯」。