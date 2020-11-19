快訊

私校退場條例擴大範圍 30所高中恐退場多於大專

國家海洋研究院4人「被陸船救起」 平安返澎湖居家隔離

印度最大科技盛會 台官員學者分享資安AI經驗

中央社 / 新德里19日電

一年一度的印度班加羅爾科技高峰會今天開幕，台灣的官員和學者也受邀為主要講者，將針對台印共同面對中國威脅的資安及人工智慧（AI）等領域發表專題演說。

印度科技界最盛大的活動2020年班加羅爾科技高峰會（Bengaluru Tech Summit 2020）今天透過視訊開幕，今年的主題是「下一步就是現在」（Next is Now），討論在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情後世界出現的主要挑戰，且聚焦於資訊科技與電子，及生物科技領域的傑出技術與創新所帶來的影響。

這場盛會今年共有20多國的專家與會，包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、瑞士副總統帕梅林（Guy Parmelin）和其他國家的知名人物、科技專家、研究人員、創新業者、投資人、政策制定者及教育工作者都透過視訊出席峰會。

其中，駐印度代表處新任科技組長王金燦及科技部支持的台灣印度人工智慧海外科研中心計畫共同主持人、中正大學資工系教授熊博安，也受邀在峰會上發表專題演說，分別介紹「台灣科技業在世界變局中面臨的風險與挑戰」，及台灣人工智慧應用等課題。

王金燦告訴中央社記者，他在明天發表的演說中除介紹台灣完整而強大的科研與產業結合環境，及新南向政策下台印間的產業鏈合作前景，也詳細介紹台灣科學園區與生物科技園區的智慧產業圈與智慧村模式給印度參考，並表達台灣與印度合作共同發展的意願。

此外，由於台、印共同面對中國網軍入侵等資安問題，王金燦說，他也會向與會者分享台灣在第五代行動通訊標準（5G）的資安建制與發展，願意和印度一起合作，共同強化資安以維護國家安全。

因飽受中國駭客入侵困擾，印度總理莫迪今天在開幕致詞時特別強調，隨著科技發展，現今資訊保護和網路安全變得非常重要，呼籲印度年輕人在設計強大網安解決方案中扮演要角，讓解決方案可有效化解網路攻擊和病毒問題。

此外，包括莫迪在內的高層最近數度提到要利用人工智慧協助印度加速發展，熊博安特別分享台灣的人工智慧發展，及台印間合作的前景。

在致詞中，莫迪提到他所推動的「數位印度」（Digital India）如今對印度民眾，特別是對窮人、邊緣族群和政府機構的正面影響，民眾的尊嚴也透過數位科技得以增強，例如窮人在全國疫情封鎖高峰期，因數位科技獲得迅速而適當的幫助。

莫迪強調，印度在資訊時代具有獨特優勢，因為印度擁有最好的頭腦和最大的市場，印度的科技解決方案更有可能走向世界；因此，印度政府一直試圖與科技相關利益者接觸，為印度制定面向未來的政策架構。

印度

延伸閱讀

莫迪拜登通電話 討論印太合作等3大優先議題

印度官員稱不參與RCEP 因中國是侵略者

超級自貿區成形 衝擊台美

莫迪：具凝聚與反應力的東協 對印太安全很重要

相關新聞

日本票選「想不到這麼高」女星Top10 新垣結衣臉跟身高差超大！

長得嬌小的人很可愛，是很多男生的想法。不過有時真的不能憑樣子判斷一個人的高矮。日本有媒體叫網民選出心目中意外地長得高的女星，結果國民女神新垣結衣、佐佐木希都榜上有名，其實她們有多高呢？

沒口罩要拒載？ 日計程車司機憂客訴

「沒戴口罩，請您下車！」。日本「第三波」新冠疫情告急，11月初日本國土交通省同意東京都內計程車業者更改載客條款的申請，乘客若無正當理由卻沒戴口罩...

美國必勝客開賣限量版披薩 只能蓋不能吃

美國披薩連鎖店必勝客（Pizza Hut）已和重力毯公司（Gravity Blanket）合作，開賣一款限量版重力毯，樣...

影／吃魚不會染疫！這國議員鏡頭前啃生魚盼激買氣

斯里蘭卡當地漁業因新冠疫情大受打擊，該國議員為了鼓勵民眾多吃魚，竟在鏡頭前大口咬下一尾生魚，讓現場記者目瞪口呆。

駕照筆試「晚上小心開車對還是錯？」奇葩答案讓他滿頭問號

駕照考試包含筆試和實際操作，筆試一向被視為較簡單的項目，但其中還是可能暗藏陷阱。有日本網友揭露日本駕照考試的題目，出乎意料的解答讓他覺得邏輯大有問題。

柳美里作品 獲美國家圖書獎翻譯文學類獎

美國文學界最高榮譽之一的美國國家圖書獎今天公布，在日本的52歲韓國女作家柳美里以作品「JR上野車站公園口」（暫譯，英文書...

惹錯人了！小偷當街搶走女格鬥家手機 被追上揍成豬頭

阿根廷一名歹徒當街搶走一名女子的手機，沒想到這名女子竟是業餘綜合格鬥（MMA）選手，她一路狂追逮到這名搶匪，還把他打到頭...

親愛的同志：「黨」的信仰是如何幻滅的？

俄羅斯當代最多產的導演安德烈．康查洛夫斯基（Андрей Кончаловский）今年再度帶著新作《親愛的同志》（Дорогие товарищи!）征戰威尼斯影展，並榮獲評審團特別獎。本片於金馬影展在台首映，也在近日獲俄羅斯奧斯卡委員會選為2021年奧斯卡最佳國際電影的俄國代表。

美14歲小廚神3年前雙親亡 患「全球僅6例」罕病抗癌不治

家逢巨變痛失雙親，之後再確診患上罕見疾病，而這個主角只是一個十多歲的孩子。曾經參與《MasterChef Junior》（小小廚神）第6季的14歲美國男童Ben Watkins年紀輕輕就面對慘劇，3年前父親槍殺母親後再自殺，1年半前再確診患上罕見病血管瘤樣纖維組織細胞瘤（Angiomatoid Fibrous Histiocytoma，AFH），日前宣告不治。他的叔叔形容侄兒雖然經歷許多苦痛，「但他從沒抱怨過，一次都沒有」。

被誤認是知名Youtuber家…他狂收不明包裹 還遭到殺人縱火恐嚇

現代網路發達，要查資料十分方便，然而有時卻也容易出現錯誤的謠傳，弄不好反而容易造成他人困擾。最近日本，就有人因為家裡被誤傳成是知名Youtuber住處，因此遭到不明人士放火恐嚇。

氣候變遷冰層薄 暖冬增溺水機率

冬天變暖、融冰多、冰層薄，居然讓民眾更容易溺水！加拿大的研究觀察了近30年來，北方國家的溺水案件發現，約1半的意外都是在暖冬發生。

印度流浪狗劫後重生 赴英格蘭展開新生活

印度一隻流浪狗被火車撞傷失去前腿，僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢，今天更前往英格蘭鄉村展開新生活

熱門新聞

開趴慘遭大屠殺 俄女躺閨蜜血泊中「裝死」4小時保命

惹錯人了！小偷當街搶走女格鬥家手機 被追上揍成豬頭

前閨密爆料！伊凡卡本性鄙視窮人愛嫁禍 跟川普一個樣

台積電3422億赴美設廠計畫 鳳凰城准了！還提供58億改善基建

美大選川普陣營支付300萬美元 要求威州兩郡驗票

喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。