印度最大科技盛會 台官員學者分享資安AI經驗

一年一度的印度班加羅爾科技高峰會今天開幕，台灣的官員和學者也受邀為主要講者，將針對台印共同面對中國威脅的資安及人工智慧（AI）等領域發表專題演說。

印度科技界最盛大的活動2020年班加羅爾科技高峰會（Bengaluru Tech Summit 2020）今天透過視訊開幕，今年的主題是「下一步就是現在」（Next is Now），討論在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情後世界出現的主要挑戰，且聚焦於資訊科技與電子，及生物科技領域的傑出技術與創新所帶來的影響。

這場盛會今年共有20多國的專家與會，包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、瑞士副總統帕梅林（Guy Parmelin）和其他國家的知名人物、科技專家、研究人員、創新業者、投資人、政策制定者及教育工作者都透過視訊出席峰會。

其中，駐印度代表處新任科技組長王金燦及科技部支持的台灣印度人工智慧海外科研中心計畫共同主持人、中正大學資工系教授熊博安，也受邀在峰會上發表專題演說，分別介紹「台灣科技業在世界變局中面臨的風險與挑戰」，及台灣人工智慧應用等課題。

王金燦告訴中央社記者，他在明天發表的演說中除介紹台灣完整而強大的科研與產業結合環境，及新南向政策下台印間的產業鏈合作前景，也詳細介紹台灣科學園區與生物科技園區的智慧產業圈與智慧村模式給印度參考，並表達台灣與印度合作共同發展的意願。

此外，由於台、印共同面對中國網軍入侵等資安問題，王金燦說，他也會向與會者分享台灣在第五代行動通訊標準（5G）的資安建制與發展，願意和印度一起合作，共同強化資安以維護國家安全。

因飽受中國駭客入侵困擾，印度總理莫迪今天在開幕致詞時特別強調，隨著科技發展，現今資訊保護和網路安全變得非常重要，呼籲印度年輕人在設計強大網安解決方案中扮演要角，讓解決方案可有效化解網路攻擊和病毒問題。

此外，包括莫迪在內的高層最近數度提到要利用人工智慧協助印度加速發展，熊博安特別分享台灣的人工智慧發展，及台印間合作的前景。

在致詞中，莫迪提到他所推動的「數位印度」（Digital India）如今對印度民眾，特別是對窮人、邊緣族群和政府機構的正面影響，民眾的尊嚴也透過數位科技得以增強，例如窮人在全國疫情封鎖高峰期，因數位科技獲得迅速而適當的幫助。

莫迪強調，印度在資訊時代具有獨特優勢，因為印度擁有最好的頭腦和最大的市場，印度的科技解決方案更有可能走向世界；因此，印度政府一直試圖與科技相關利益者接觸，為印度制定面向未來的政策架構。