日本票選「想不到這麼高」女星Top10 新垣結衣臉跟身高差超大！

長得嬌小的人很可愛，是很多男生的想法。不過有時真的不能憑樣子判斷一個人的高矮。日本有媒體叫網民選出心目中意外地長得高的女星，結果國民女神新垣結衣、佐佐木希都榜上有名，其實她們有多高呢？

2020-11-19 19:12