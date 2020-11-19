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日本票選「想不到這麼高」女星Top10 新垣結衣臉跟身高差超大！

香港01 / 沉默是柑／報導
新垣結衣。圖/龍祥提供
新垣結衣。圖/龍祥提供

長得嬌小的人很可愛，是很多男生的想法。不過有時真的不能憑樣子判斷一個人的高矮。日本有媒體叫網民選出心目中意外地長得高的女星，結果國民女神新垣結衣、佐佐木希都榜上有名，其實她們有多高呢？

日本網站《ランキングー》發起了投票，選出長得高而令人感到驚訝的女星排名。網站收集了超過4000名網民的意見，選出165厘米或以上的女星，誰的身高令他們感到最意想不到。《開罐Opener》為你數出頭10位高個子女星。

延伸閱讀：

鬼滅之刃主題曲《炎》戳中淚點　7首聽聲都有畫面的日本動畫歌曲

山下智久退社　喜多川過世一年7人離巢　Johnny's還有支柱將退出?

文章授權轉載自《香港01》

日本 宅男 東京大學 校花

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