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日本票選「想不到這麼高」女星Top10 新垣結衣臉跟身高差超大！
長得嬌小的人很可愛，是很多男生的想法。不過有時真的不能憑樣子判斷一個人的高矮。日本有媒體叫網民選出心目中意外地長得高的女星，結果國民女神新垣結衣、佐佐木希都榜上有名，其實她們有多高呢？
日本網站《ランキングー》發起了投票，選出長得高而令人感到驚訝的女星排名。網站收集了超過4000名網民的意見，選出165厘米或以上的女星，誰的身高令他們感到最意想不到。《開罐Opener》為你數出頭10位高個子女星。
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文章授權轉載自《香港01》
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