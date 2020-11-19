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沒口罩要拒載？ 日計程車司機憂客訴

台灣醒報 / 記者王先棠╱台北報導
日本國土交通省同意東京都內計程車業者更改載客條款的申請，乘客若無正當理由卻沒戴口罩，司機有權拒載。(網路截圖)
日本國土交通省同意東京都內計程車業者更改載客條款的申請，乘客若無正當理由卻沒戴口罩，司機有權拒載。(網路截圖)

「沒戴口罩，請您下車！」。日本「第三波」新冠疫情告急，11月初日本國土交通省同意東京都內計程車業者更改載客條款的申請，乘客若無正當理由卻沒戴口罩，司機有權拒載。而司機們對此看法不一，有人怕被客訴，也有人認為防疫措施做好，就不必對口罩問題過度反應。

直接拒載恐被客訴

據日本《Business Journal》報導，日本道路運送法規定，一般情況除遇上酒醉、行為暴力的乘客，計程車不可任意拒載。這次新增拒載無口罩乘客的規定，可能隨著疫情變動在日本更多地方被採用。只是相較於「直接拒載」，好聲好氣向客人勸導，避免惹上客訴麻煩，成為一些日本司機的應對之道。

計程車隊業者「日本交通」的一位司機擔心，如果拒載沒戴口罩的乘客，可能會被客訴，客人會跟東京計程車中心抱怨司機「拒載短程」。而日本計程車高齡司機當中，盡可能把排班時段從深夜及清晨改為白天班，儘管夜間時段車資費率較高能多賺一些。

較高齡的司機表示：「晚間10點到隔天5點搭計程車的酒後乘客，七成以上沒戴口罩。我會保持車窗半開通風，但之後天氣變更冷，通風恐怕多少會受限制。」

採用其他防疫方式

《DAILY新潮》報導，有評論者指出，只要駕駛座、後座之間裝好壓克力板，確保車窗開放空氣流通，備有消毒液，加上現在很多人用手機載具付車資，現金支付僅占二到三成，已能減少新冠感染風險，不必為口罩問題調整載客規定。

東京一位61歲的司機表示，他不會因為客人沒戴口罩就請他下車，載到長途客人更是不會。他說，20、30年前路上計程車數量較少的時候，甚至有客人會手揮1萬日圓紙鈔來攔計程車。

但隨著計程車數量日增，搶客競爭激烈，拒載情況也減少，而且一旦因服務態度不佳等原因被客訴到計程車中心登記有案，上午9點到下午5點要被迫停工，接受違規講習，「大家都麻煩」。

提供乘客口罩

日之丸交通的公關人員強調，客人沒戴口罩上車又在咳嗽的話，在客人下車後，有要求司機將座位消毒。據報導，有日本計程車公司會給司機額外口罩供客人使用，也有司機自掏腰包買口罩送客人。

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