駕照筆試「晚上小心開車對還是錯？」奇葩答案讓他滿頭問號

駕照考試包含筆試和實際操作，筆試一向被視為較簡單的項目，但其中還是可能暗藏陷阱。有日本網友揭露日本駕照考試的題目，出乎意料的解答讓他覺得邏輯大有問題。

一名日本網友在5ch論壇分享考普通駕照筆試的奇葩試題，有一道是非題題目為「晚上要小心開車，對還是錯？」，他心想當然是對，正確解答為錯，理由為「白天也要注意」，讓他一頭霧水。

接下來還有一題，題目為「駕駛時要考慮體諒他人」，依照前一題的邏輯他心想：「沒駕駛時也要體諒他人，所以應該是錯」，結果答案是對。原PO表示幸好自己已經移居美國洛杉磯，區區日本國營考試連日語都表達不清。

網友表示：「出這種題目的是有亞斯伯格症候群嗎？」、「所以有駕照的人都通過了這種垃圾考試？」、「背誦是這個考試的目的嗎？應該是要讓駕駛人做出安全判斷才對吧」、「沒差吧，反正把它背起來考試這樣寫就對了。」

日本的駕照劃分成三類，包括發給正在接受初級訓練新手的臨時駕照，學習者必須在六個月內取得第一種駕照，否則該臨時駕照作廢；再來是第一種駕照，屬於駕駛私家轎車的普通駕照；還有一種是第二種駕照，用於駕駛商用車輛（如計程車、公車）。