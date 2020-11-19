被誤認是知名Youtuber家…他狂收不明包裹 還遭到殺人縱火恐嚇

現代網路發達，要查資料十分方便，然而有時卻也容易出現錯誤的謠傳，弄不好反而容易造成他人困擾。最近日本，就有人因為家裡被誤傳成是知名Youtuber住處，因此遭到不明人士放火恐嚇。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，神奈川川崎市的一戶住家，門口張貼著「本住宅並非Youtuber○○○的家，請不要投遞相關物品」。經過了解後，才知道原來這家人的住址在四月時，在網上被當成某位知名Youtuber的住處公開，才造成了誤會。

實際住在這裡的鈴木夫婦表示，自從五月開始，家中就經常收到不明包裹、外送披薩等根本沒預定的東西，至今已經超過二十件有。而在六月，警察還收到民眾誣報，說他們家有人被刺殺，住宅還起火，但實際到場以後才發現沒這回事。

最近，外縣市的市公所收到警告，稱未來將會到這個家裡殺人縱火，因此又提高了警方的戒備，固定派人全天候看守此處。對於無妄之災，鈴木先生也只能一再表示，他真的和那位Youtuber毫無瓜葛，也不希望有人去傷害那位Youtuber本人或他的家。

鈴木的這番話也獲得不少網友的肯定，紛紛稱讚「真是溫柔的人」、「明明是自己受害，卻還會擔心對方」、「那些犯罪者根本該重罰」，並且希望能早日抓出恐嚇的嫌犯是誰。