氣候變遷冰層薄 暖冬增溺水機率

冬天變暖、融冰多、冰層薄，居然讓民眾更容易溺水！加拿大的研究觀察了近30年來，北方國家的溺水案件發現，約1半的意外都是在暖冬發生。科學家提醒民眾，隨著氣候變遷影響，冰層愈來愈薄、不穩，沒有像過去一樣安全，民眾需要多留意。

暖冬使冰層不穩

根據《英國廣播公司》報導，加拿大的研究團隊觀測了北方國家從1990年代至今約4000起的溺水案件，發現在比較暖的冬天，發生溺水意外的頻率確實比較高，幾乎一半的溺水案件都是發生在比較暖的冬天，其中又以加拿大、美國的機率最高。

這對於美、加2國住在北方的原住民的生活產生威脅，因為他們交通、生活的地區常位於結冰水區附近，且在緯度較高的地方，冰上釣魚等活動仍非常普及，但研究團隊發現，因為氣候變遷的影響，雖然湖面在冬天還是會結冰，但是冰的厚度與強度並沒有過去那樣結實，意外的發生頻率因此增加。

教育民眾留意安全

《富比世》提到，德國、義大利已經開始注意到此趨勢，立法禁止民眾在特定時間進行冰上活動，意外發生的頻率確實下降。加拿大也開始推廣隨著氣候變遷加劇下，冰上活動風險增加的觀念。

此篇研究發表在《公共科學圖書館》。另外研究團隊也提醒，因為疫情的緣故，許多遊樂設施都紛紛關閉，因此民眾前往人煙稀少的地方進行戶外冰上活動的頻率也會增加，民眾在出門進行活動的時候要特別小心。「很多人認為溺水是夏天才會發生的事情，但現在冬天發生溺水的風險愈來愈高。」

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