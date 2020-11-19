美14歲小廚神3年前雙親亡 患「全球僅6例」罕病抗癌不治

家逢巨變痛失雙親，之後再確診患上罕見疾病，而這個主角只是一個十多歲的孩子。曾經參與《MasterChef Junior》（小小廚神）第6季的14歲美國男童Ben Watkins年紀輕輕就面對慘劇，3年前父親槍殺母親後再自殺，1年半前再確診患上罕見病血管瘤樣纖維組織細胞瘤（Angiomatoid Fibrous Histiocytoma，AFH），日前宣告不治。他的叔叔形容侄兒雖然經歷許多苦痛，「但他從沒抱怨過，一次都沒有」。

Ben在小小廚神第6季中打入最後18強，受到不少觀眾喜愛，他熱愛烹飪，但夢想成為一個工程師。他原本和父母在家鄉印第安納州加里開設BBQ餐館，但好景不常，2017年9月時他的父親開槍殺死母親後再自殺，事後家鄉的人眾籌了3萬美元（約台幣85萬元）的信託基金，繼續支持Ben。

可惜殘忍的命運沒有放過他，去年他13歲生日前幾天，意外發現患上血管瘤樣纖維組織細胞瘤，是多發生於兒童及青年身上的罕見疾病。

據美國國家醫學圖書館的資料，血管瘤樣纖維組織細胞瘤多見於兒童及青年，患者年齡坪均年齡為14歲，容易與血腫、軟組織血管瘤或惡性纖維組織細胞瘤混淆。這種腫瘤非常罕見，在所有軟組織腫瘤中只佔0.3%，大多發生在四肢，常出現於淋巴組織位置。80%的罕見惡性軟組織腫瘤出現在6至15歲患者的手、手碗、臀部等地方。此病症在臨床上很難發現，逾七成患者進行局部切除手術後康復，唯8.7%患者會在2年內出現轉移性疾病；整體死亡率逾4%。

日前，Ben的家人在籌資平台上GoFundMe公布其死訊，透露Ben在當地時間周一病逝，並指他與病魔對抗了一年半。一個哥爾夫球般大的腫瘤去年出現在Ben的頸上，長成一個柚子大小的腫塊，Ben同時要在肺、脊柱、肩膀上做化療。家人指當外界知道Ben患上這個罕見病時，紛紛表達關心，形容Ben短短14年的人生面對太多痛苦，令他們安慰的是，其痛苦已經結束了，他也在最後時光感受到很多人的愛，已經「和媽媽一起回家」。

外媒稱，全球只有6人被診斷患上此罕見病。Ben即使臥床還經常叫護士提醒叔叔多喝水，又鼓勵醫生寫論文時用上他的名字，希望其他孩子不必承受和自己一樣的痛苦。

Ben在父母雙亡後，他的叔叔愛德華斯成了他的監護人，叔叔表示即使侄兒經歷了許多苦痛和疾病，「但他從沒抱怨過，一次都沒有」、「他那麼的無私...好不真實」。地獄廚神Gordon Ramsay也在Twitter發文悼念，讚揚他富有才華，即使生活上面對許多困難仍堅持不懈。

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) November 17, 2020

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文章授權轉載自《香港01》