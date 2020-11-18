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寶可夢22日辦實體活動 日憂疫情再爆發
手遊《精靈寶可夢GO》（Pokemon GO）的實體活動「Pokemon GO City Spotlight」，將於22日在日本京都、台灣台南等4大城市展開，可望振興當地觀光業，但近日京都府每日確診人數都以兩位數上升，當地民眾擔憂，「Pokemon GO City Spotlight」活動恐會成疫情溫床。
日本擔憂疫情再爆發
根據《每日新聞》報導，Pokemon GO開發商Niantic日前宣布，將於本月22日上午10時至下午6時，舉行實體活動「Pokemon GO City Spotlight」，這是在新冠疫情爆發後，舉辦的第一個實體活動，地點選在日本京都、韓國釜山、紐西蘭奧克蘭與台灣台南等4大城市，選擇部分原因考量到疫情感染狀況。Niantic這項活動以振興當地的旅遊業為主要目標，期望能激勵玩家在國內旅遊。
然而，日本的新冠確診病例再次呈現上升趨勢，京都府每天增加兩位數確診病例並不罕見。由於京都正進入賞秋葉的最佳季節，再加上旅遊振興方案，讓遊客明顯增加，因此人們擔心，接下來3天假期中舉行的實體活動可能會導致「三C」，即擁擠場所、密閉空間及近距離接觸，對爆發第3波疫情的可能感到憂慮。
擴大寶可夢出現範圍
根據Pokemon Go的官方網站，即將舉行的活動僅允許居住在特定城市的居民參與，代表京都以外的民眾無法參加活動。不過，該遊戲沒有任何可確認玩家居住地的功能，預計舉行活動時，恐有部分民眾從外縣市往京都聚集。
對此，Niantic強調，會要求玩家在尋找寶可夢角色時，維持社交距離。京都當局說，事先與Niantic進行了討論，以擴大寶可夢出現位置的方式，來防止感染。一位高階城市官員告訴《每日新聞》，「我們不希望寶可夢角色只出現在某些地區，但他們很體貼，有考慮到這件事。」
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