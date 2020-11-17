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禰豆子配音員比角色可愛！《鬼滅》26歲美女聲優爆紅出唱片
近期討論度最高的電影必數《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，挾著第一季動畫的氣勢，電影在日本大收逾200億日元，登上影史最高票房第五名；而星期四（12日）在香港上映，3日斬獲過千萬票房，在新冠肺炎「疫市」下殺出一條血路。
戲中「竈門禰豆子」一角大受觀眾歡迎，可愛外型現天然萌性格，成為人氣最高的角色。原版日文配音由聲優鬼頭明里負責，跟禰豆子一樣長得十分可愛，現年26歲的她於2014年入行，出眾外貌加上身材嬌小，被日本譽為「可愛與實力兼備」的聲優。
不過鬼頭明里並非靠個樣走，她的配音實力相當厲害，任何年紀及性別的角色都難不到她，她撃敗眾多對手奪得聲演禰豆子的機會，由於角色長期咬著竹筒發出「嗯嗯唔唔」的聲音，鬼頭絞盡腦汁去演繹這種聲音，最後想到咬著手指來配音的方法，但會因為太大力而在手指留下齒痕。而鬼頭的努力沒有白費，憑禰豆子一角拿下業界最具指標性之一的「Newtype動畫大賞」最佳女聲優獎。
近年人氣急升的鬼頭明里，主力發展聲優事業外，去年10月推出首支單曲《Swinging Heart》，打入Oricon排行榜第11位，到今年初推出首本寫真集《Love Route》，作多線發展。
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文章授權轉載自《香港01》
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