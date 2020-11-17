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48歲男娶13歲小新娘為第5任妻子 「等她20歲再生」

聯合新聞網 / 綜合報導
菲律賓48歲農夫日前迎娶13歲新娘。阿姆帕瑞說等新娘20歲時會跟她生兒育女。圖／取自mirror
菲律賓48歲農夫日前迎娶13歲新娘。阿姆帕瑞說等新娘20歲時會跟她生兒育女。圖／取自mirror

菲律賓48歲農夫阿姆帕瑞（Abdulrzak Ampatuan）日前迎娶13歲新娘。阿姆帕瑞計畫新娘20歲時跟她生兒育女。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，這名新娘上月底在為期一天的伊斯蘭教婚禮中成為阿姆帕瑞第五任妻子。阿姆帕瑞表示自己很開心找到新娘，可以跟她一起照顧其他孩子。阿姆帕瑞的孩子裡有些跟新娘差不多大，他表示新娘20歲生小孩之前會送她上學。

13歲新娘誇讚阿姆帕瑞對她很好，自己不怕他。還說現在努力學習料理，「想讓丈夫開心」。

在菲律賓某些地區，尤其是穆斯林占多數的民答那峨穆斯林自治區（Mindanao region），男孩只要年滿15歲、女孩初經來臨就能成婚。

聯合國兒童基金會（UNICEF）的數據顯示，菲律賓兒童新娘的數量為726,000，排名世界第12高。當地15％女孩18歲前結婚，2％女孩在15歲前結婚。且因菲律賓是世界上唯一離婚違法的國家，女孩處於更不利的劣勢。

國際非政府組織「女孩不是新娘」（Girls Not Brides）認為童婚侵犯了女孩的健康以及受教的權利。該組織指出：「兒童新娘在生理及情感上都還沒準備好成為妻子和母親。」

菲律賓 穆斯林 結婚

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