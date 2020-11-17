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噁！「冰」從天降砸屋頂 民航局無奈：機上排泄物漏出 找嘸凶手

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自網易號飛行教授
擷自網易號飛行教授

著名英國小說《格列佛遊記》內，在王后寢宮失火，格列佛情急生智，撒尿成功將火撲滅的情形，現實世界竟然也有類似「尿從天降」的情節。2007年，在英國有戶人家當時正坐在自家花園，一塊巨大的藍色冰塊忽然從天而降，砸壞自家屋頂不說，更令人無法想像的是，濃濃的尿臭味似乎是更恐怖的災難。

根據英國地區性報紙《萊斯特水星報》(Leicester Mercury)報導，該起「冰從天降」的意外發生在2007年的英國，一對史瓦夫婦當時正坐在斯托克農場（Stocking farm）的自家花園中，突然聽見一聲巨響，才發現自家屋頂的上方，被一塊大約18英吋（約45.72公分）寬的「藍冰」給砸出一個大洞，這塊「藍冰」後來直直落入他家的天井。

史瓦夫婦聲稱：「如果剛好它被擊中，一定會被砸死。」可怕的是，當這塊藍冰開始融化後，漸漸散出惡臭的尿騷味，「它聞起來並不香」。

事實上，這塊「藍冰」並非由自然現象生成，經民航局證實，事發原因是因為一架飛機將機上廁所內存放的排泄物漏出，這些「液體」在高空中凝結成冰，黏附於機身上，在飛行中一遇較熱空氣時，冰塊自然會因融化而掉落到地面上。

然而，根據英媒報導，這樣的可怕意外並非第一次發生。家住在大格倫（Great Glen）的斯蒂芬妮‧柯爾（Stephanie Cole）在坐車途中，就曾被這樣的惡臭「藍冰」砸中過，當時她立即跳車，幸未受傷，駕駛的那輛車則被這塊冰當場砸出一個大凹痕。詭異的是，英國民航局（CAA）無奈表示，這些尿從天降的意外，竟然找不到肇事的飛機，受害者只能自認倒楣。

這種情形到底有多常發生呢？根據CAA表示，今日的飛機多半設有專門排泄物的廢水槽，待飛機降落後會一併回收，若出現外洩應是零件故障而不慎流出，並非飛機惡搞排放。

格列佛

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