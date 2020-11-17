快訊

誇張！美喬治亞州手動驗票 發現2600多張選票沒算到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為孩子堅持到最後！她全身97%燒傷 忍受痛苦做完筆錄才斷氣

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲女子開車帶3稚子上學時，前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，女子身體97%嚴重灼傷。圖／取自dailymail
澳洲女子開車帶3稚子上學時，前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，女子身體97%嚴重灼傷。圖／取自dailymail

31歲澳洲女子克拉克（Hannah Clarke）本月獲頒國際雜誌「美麗佳人年度女性（Marie Claire Women of the Year list）」，主辦單位表揚她生前最後幾個小時陳述自己的故事，提高世人對家暴的關注。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，克拉克二月初開車帶6歲、4歲、3歲稚子上學時，42歲前夫拜可斯特（Rowan Baxter）朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，克拉克身體97%嚴重灼傷，拜可斯特則拿出備用刀刺胸身亡。克拉克當時立刻下車呼救：「他潑汽油在我身上！」就醫後撐住最後一口氣完成筆錄才斷氣。

克拉克的母親蘇（Sue Clarke）說女兒為了孩子堅持到最後一刻，「她向警方做出清楚詳盡的聲明，要前夫付出代價。」

克拉克與孩子遇害前，為了逃離拜可斯特高壓控制與暴力，搬到克拉克父母家裡，期間拜可斯特仍三番兩次試圖接近、傷害克拉克跟孩子，最後釀成悲劇。

克拉克的父親羅德（Lloyd Clarke）認為女兒的故事改變很多人的生命：「有些人可能原本不知道且沒意識到高壓控管（coercive control）的意義，現在他們理解自己可能身陷暴力的關係裡。」

《美麗佳人》編輯布潔（Nicky Briger）指出克拉克到生前最後一刻仍奮勇為家暴而戰，「全國因此關注高壓控管這個議題，她的父母還接棒成立基金會，爭取高壓控管在澳洲定罪。」

家暴 澳洲

延伸閱讀

準新人手牽手過馬路 被酒駕車迎面撞上慘死共赴黃泉

家庭悲歌！長女殺死3歲小弟 爆出父長年監禁家暴兒女

他縱火殺害6子女…不願探視瀕死兒子 還跟護理師調情

英女王破例開恩！殺人犯制伏暴徒 獲減刑獎勵

相關新聞

噁！「冰」從天降砸屋頂 民航局無奈：機上排泄物漏出 找嘸凶手

著名英國小說《格列佛遊記》內，在王后寢宮失火，格列佛情急生智，撒尿成功將火撲滅的情形，現實世界竟然也有類似情節。2007年，在英國有戶人家當時正坐在自家花園，一塊巨大的藍色冰塊忽然從天而降，砸壞自家屋頂不說，更令人無法想像的是，濃濃的尿臭味似乎引發更恐怖的災難。

屎尿匯集的「地下良心」？《世界是垂直的》下水道社會學

1830年代晚期的倫敦——人口兩百萬的世界最大都市地帶，是個苦於不良衛生系統所致霍亂疫病的城市。倫敦的大量都市窮人簡直可說是生活在人類排泄物之中。倫敦的河流是巨大的開放式陰溝。16世紀以來便存在、一套雜亂無章的古老下水道，既窄小又不完整，充其量只令排泄物比較迅速地排入河流的管道。當時甫設置的水管只不過令問題更加惡化：時尚的廁所沖水設備能將早先須以填埋方式處理的人類排泄物，統統都沖進下水道。

為孩子堅持到最後！她全身97%燒傷 忍受痛苦做完筆錄才斷氣

31歲澳洲女子克拉克（Hannah Clarke）日前開車帶3名稚子上學時，42歲前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，克拉克身體97%嚴重灼傷，就醫後撐住最後一口氣完成筆錄才斷氣。

發現與母親沒有血緣關係後大怒 少年「行刑式」槍殺全家5口

一年前，美國阿拉巴馬州（Alabama）一名15歲的少年西斯克（Mason Sisk）因發現自己與母親沒有血緣關係，憤而以「行刑式」的手法開槍將父親、繼母和3名兄弟姊妹慘忍殺害，至今他卻毫無悔意，不在意自己揹負「謀殺親屬」的控訴。

往返太空站不必再靠俄 美俄太空合作面臨新局面

企業家馬斯克於二○○二年創立的SpaceX，十五日首次正式展開商業載人上太空任務，美國九年來只能仰賴俄國聯合號（Soyu...

飛龍太空船升空 太空旅行近了

美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍太空船十五日順利升空，承載四名太空人前往國際太空站。這是SpaceX為美國太空總...

法廣「賜死」英國女王等多位名人 網友哄笑

法國國際廣播電台16日誤發許多仍在世名人的訃聞，包括英國女王伊麗莎白二世，引發網友嘲笑，為此鄭重道歉。

日本研發高科技面罩 對抗新冠疫情

日本製造商正研發各種高科技面罩，對抗新冠病毒。日本夏普公司日前運用其生產電視機、手機液晶面板所開發出的技術，製造出可大幅減少光反射，以及呼氣時不容易起霧的的面罩；而日本國立循環器官疾病研究中心主導的研

裸瓶飲料正夯！ 便宜又免撕標籤 日本人：回不去了

每年有1000種新產品上市的日本飲料市場，最近吹起「裸瓶風」。從礦泉水、茶飲到氣泡水，都有不貼標籤的寶特瓶包裝。除了呼應環保，有調查顯示，七成日本人覺得疫情自肅期間在家做資源回收壓力大，不必撕瓶身標籤「足感心」。

女子先天無子宮 卻因為「她」喜獲親生兒子

英國32歲女子坎寧安（Kitty Cunningham）16歲時即被醫生宣告先天無子宮，終生無法懷孕。

日男性保母受歧視 難擺脫刻板印象

男性也可以是優秀的保母和幼保工作人員。在日本，普遍認為保母和幼保人員應由女性擔任，從事幼保工作的男性常遭到歧視。30歲的男保姆宮武表示，男性從事幼保工作，表現並不會比女性差，也呼籲對幼保有興趣的男性加入，但他也遺憾的說，男性保母的性犯罪率的確較高，這也是造成社會觀感不佳的原因之一。

印度民眾違法放鞭炮 新德里排燈節空污4年最糟

雖然印度綠色法庭在14日排燈節前宣布禁放鞭炮令，且禁令時間拉長，但許多印度民眾對禁令視而不見，放鞭炮到深夜，新德里出現4...

熱門新聞

川普推文怒喊：我贏了選舉！ 立刻被推特打臉

紐時：川普上周想攻擊伊朗 被副總統等高官勸阻

誇張！美喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票沒算到

碰棉被都以為是啪啪啪… 日漫畫家自爆苦於「性愛成癮症」

川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

莫德納新冠疫苗也報捷 美股道瓊早盤大漲逾330點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。