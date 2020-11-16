日男性保母受歧視 難擺脫刻板印象

男性也可以是優秀的保母和幼保工作人員。在日本，普遍認為保母和幼保人員應由女性擔任，從事幼保工作的男性常遭到歧視。30歲的男保姆宮武表示，男性從事幼保工作，表現並不會比女性差，也呼籲對幼保有興趣的男性加入，但他也遺憾的說，男性保母的性犯罪率的確較高，這也是造成社會觀感不佳的原因之一。

男性保母備受歧視

日本時報報導，不只是日本，許多國家都普遍認為，幼保工作該由女性來擔任，尤其在日本「男主外女主內」的觀念根深蒂固，男性擔任幼稚園老師或者護士，常飽受歧視。

30歲的男保姆宮武直矢表示，自己因為擅長做家務且很會和小孩交流，因此投身幼保事業，但一開始時屢遭家長拒絕，認為「男性為孩子換衣服換尿布很奇怪」，但在長年的努力下，他的優異表現讓他在保母媒合平台上大受歡迎，也多次透過媒體和專訪呼籲社會大眾，給予男性幼保人員一個機會。

然而他也遺憾表示，他所在的媒合平台，今年有兩名男性保母因騷擾雇主的小孩而遭到逮捕。「我非常生氣，感覺自己的努力白費了。」他認為，正如女性在男性主導的企業界努力前行，他希望自己能改變幼保界和社會目光，讓更多有能力的男性可以擔任幼保人員，「任何職業都不該有性別偏見。」

保母媒合制度不全

男性保母性侵案件無疑是加深幼保行業對男性的問題，也凸顯另一個問題：網路媒合平台的危險。不同於傳統的保母媒合機構，網路平台對於忙碌的家長更方便快速，但也容易有捏造身份的風險。

朝日新聞報導，日本保母文化相較歐美本來就較不發達，因傳統上認為女性應該自己帶小孩，請保母是不負責任的行為，但隨著社會變遷，保母需求變高，然而傳統的派遣媒合機構不但價格高昂且程序繁瑣，因此媒合網站才會大受歡迎。

宮武表示，男性保母受偏見也根於日本對保母制度管理不完善，因此期盼日本政府能提供更安全的保母媒合方式，也希望大眾給予男性幼保工作人員一個機會。

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