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女子先天無子宮 卻因為「她」喜獲親生兒子

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女子日前透過代理孕母的協助喜獲親生兒子。圖／取自mirror
英國女子日前透過代理孕母的協助喜獲親生兒子。圖／取自mirror

英國32歲女子坎寧安（Kitty Cunningham）16歲時即被醫生宣告先天無子宮，終生無法懷孕。但日前坎寧安透過代理孕母的協助喜獲親生兒子。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，坎寧安16歲時因初經遲遲沒來就診，這才發現她天生苗勒管發育不全（Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome），雖然有卵巢排卵，卻沒有子宮。坎寧安最初得知這個消息感到非常害怕：「我甚至想像自己無法擁有家庭。最後不得不接受這個事實，且試著放下這件事。」

直到坎寧安5年前遇見現在的丈夫詹姆士（James），小倆口決定要有自己的孩子。他們在英國代孕協會（Surrogacy UK）的見面會結識34歲代理孕母布蕾可，她是一名育有3名親生子女的全職媽媽，當時她正懷著第1個代孕寶寶，雙方會談後一拍即合。在布蕾可產下第1個代孕寶寶三個月後，她主動聯繫坎寧安表示願意提供代孕服務。

今年一月，布蕾可透過體外受精的方式成功懷上坎寧安跟詹姆士的孩子，坎寧安說當她聽到懷胎成功的好消息時，不敢相信夢想實現，「我大哭起來，我先生則是很震驚坐在一旁說自己快昏倒了。」

小倆口在布蕾可懷孕期間全力支援，坎寧安每天都會傳訊給布蕾可，而當布蕾可嘴饞想吃墨西哥辣椒時，坎寧安立刻為她添購一大罐。他們還在休假時擔任布蕾可孩子們的陪玩。

10月4日凌晨，布蕾可在自家進行水中生產，由坎寧安負責接生。坎寧安稱這是一次「完美的生產。」她說看到自己的兒子誕生很不可思議，畢竟曾以為此生無法擁有自己的小孩。

布蕾可表示自己熱愛懷孕及分娩，自許「用9個月的孕期改變別人的一生。」布蕾可認為自己跟坎寧安一家的緣分很深：「某些人就是註定會出現在你的生活裡。即使坎寧安的孩子已出生，我們仍有聊不完的天，並成為彼此最好的朋友。」

英國 懷孕 子宮 代理孕母

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