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用餐時仍放不下手機？這個盤子能逼你專心吃飯
現代人生活離不開手機，就連吃飯也要邊吃邊滑，針對這個社會現象，日本的海鮮協會開發出一款「平衡盤」，必須用手機當作支架才能讓盤子保持平衡，藉此迫使人用餐時暫時放下手機，專心吃飯。
這是由挪威海鮮協會（Norwegian Seafood Council）日本分會開發的特殊造型盤子，外型是木製的半月型托盤，重點是只有一隻支撐腳，如果不給它另一隻腳食物會傾倒，而這另一隻腳必須由手機來充當，將手機插入另一邊的凹槽，才能讓盤子平放。
該協會表示，這個盤子的靈感來自於先前在日本做的調查，有近4成的人吃飯時會用手機，75％的人坦承在用餐時無法放鬆和專心在食物上，超過三分之一的人表示吃飯時有訊息進來感到有壓力。這個產品目前沒有對外販售，協會將抽出10名追蹤他們Instagram並PO照的網友贈送。
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