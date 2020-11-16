準新人手牽手過馬路 被酒駕車迎面撞上慘死共赴黃泉

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，即將要舉辦婚禮的俄羅斯19歲女子扎爾琴科（Anastasia Zharchenko）與22歲未婚夫索克拉托夫（Daniil Sokratov），日前手牽手過馬路時，被迎面而來的酒醉汽車駕駛撞上，並拖行200多公尺。

報導指出，扎爾琴科當場重傷死亡，索克拉托夫則在救護車上因大腦出血撒手人寰。他們的骨頭都因強烈的撞擊而粉碎。

肇事的27歲駕駛卡立貝達（Vitaliy Kaliberda）發現自己高速撞上兩位行人後一度想逃逸，所幸目擊者阻他逃離現場並交由警方處理。據悉卡立貝達當時車子時速高達160公里，儘管醫護人員在幾分鐘之內到達，這對情侶仍難逃死亡命運。

肇事車子時速高達160公里，所以儘管醫護人員在幾分鐘之內到達，這對情侶仍難逃死亡命運。圖／取自 mirror

索克拉托夫的母親提到小倆口一直夢想要同居，還一起規劃好多未來的計畫，可惜現在一切歸零，「沒有人生，沒有計畫了」。這對情侶上周一被埋葬在一起。

警方目前已拘留卡立貝達，針對他過失造成過路人死亡發起刑事訴訟。並調查卡立貝達是否在事故中酒醉駕駛，一旦定罪，他將面臨最高7年的監禁。