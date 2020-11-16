碰棉被都以為是啪啪啪… 日漫畫家自爆苦於「性愛成癮症」

日本集英社漫畫家津島隆太，以自身的經歷，畫成漫畫作品「我得了性成癮症」。日前他受媒體採訪，以切身之痛，呼籲大眾盡量避免成癮行為。

根據日本媒體「文春Online」報導，津島表示，過去他抱持著和人發生性行為後，就能與對方變得更加親近的想法，因此常和不同的女性發生關係。然而，在四年前某天，他的女友突然拿著鎚子和刮鬍刀對他施暴。

事後雖然要了賠償金並分手，但從此留下後遺症。津島在暴力事件過後，因驚嚇過度，出現食慾大減、失眠等症狀。這樣糟糕的狀況持續兩個月後，更惡化成會連碰一下棉被等日常聲響，都會產生性行為的幻聽。意識到自己的精神已瀕臨崩潰，讓他決定前往醫院接受治療，確定他是罹患了「性成癮症」。

津島回憶，雖然他曾經服用憂鬱症的藥物，造成勃起不全的副作用，然而「性欲」和性成癮症狀卻是分開的，即使腦中沒有性慾存留，症狀仍然會在。最後，他被安排參加團體心理治療。而他也發現許多性成癮患者，反而多是外表體面的社會賢達，並非刻板印象的風流男女。

津島坦承，儘管狀況有轉好，但從治療到現在，他仍未從「性成癮症」中脫身。這種症狀就有如酒精等成癮症狀一樣，幾乎會困擾人的一生。受此影響，他現在也越來越難感受到快樂的情感。他最後也呼籲，為了避免染上成癮症，就得克制自己慾望，避免對哪種東西產生上癮現象。