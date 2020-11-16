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她萬聖節扮賣蝙蝠的武漢小販 網友罵翻：恐怖的種族歧視

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲記者瑪珂絲（Caroline Marcus）萬聖節和丈夫化身為武漢街頭小販，販賣由兒子裝扮的蝙蝠，引發「種族歧視」的爭議。圖／取自dailymail
澳洲記者瑪珂絲（Caroline Marcus）萬聖節和丈夫化身為武漢街頭小販，販賣由兒子裝扮的蝙蝠，引發「種族歧視」的爭議。圖／取自dailymail

美國網路媒體《赫芬頓郵報》（HuffPost）報導，澳洲記者瑪珂絲（Caroline Marcus）10月底萬聖節在個人IG社群平台放上全家扮裝照片，照片中她和丈夫化身為武漢街頭小販，販賣由兒子裝扮的蝙蝠，引發「種族歧視」的爭議。

報導指出，瑪珂絲在照片標註：「2020年還有什麼比武漢小販兜售可食用蝙蝠還可怕的事呢？」 瑪珂絲目前已將自己的IG設為私人帳號。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）提到瑪珂絲向來以直言不諱聞名，但她此次行為惹怒一票網友。上周三，一名記者巴伊（Lavender Baj）譴責瑪珂絲讓兒子參與了種族歧視的惡行，批評他們的裝扮「很恐怖」。一名網友也直言「瑪珂絲的觀點對某些有亞洲背景的族群很冒犯。」還有網友說對瑪珂絲新聞從業人員的身分感到失望，建議她「想想這麼做為什麼不酷。」

但也有網友力挺瑪珂絲，認為她的裝扮堪稱「年度之最」。她的媒體朋友霍耶（Melissa Hoyer）和泰南（Jacinta Tynan）也在原PO文留言處寫下「最棒」的評語。

種族歧視 武漢 澳洲 萬聖節 蝙蝠

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