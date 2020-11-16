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樹齡百年162萬盆栽枯死 網友：枯萎的模樣更霸氣
日本一個專門收藏盆栽的美術館藏有多盆價值百萬以上的珍貴盆栽，本月有一盆600萬日圓的盆栽被醫生判定死亡，但枯萎的模樣仍讓許多網友盛讚很美。
朝日新聞報導，日本埼玉市的市大宮盆栽美術館一株價值600萬日圓（約新台幣162萬元）的五葉松盆栽，被金龜子幼蟲啃蝕根部，加上冷暖溫差大而枯死，這個盆栽在12年前送到館內，歸類於高價區，同館已累積達5個高額盆栽枯萎的案例。
這個600萬日圓的盆栽名為「五葉松吹流石付」，高110公分、寬123公分，樹齡推斷有150年，枝幹像是遭遇強風後自然地傾斜是其特色，由已故世界盆栽友好聯盟副會長岩崎大蔵致贈該館。
今年四月這盆五葉松有一部分的葉子枯萎，館方給予更多的土壤、水分和養分並進行移植，這時就發現根部有一半被蟲子吃了。從炎熱的盛夏進入秋天後氣溫急遽下降，導致葉子狂掉，根部也無法再生，本月3日被樹醫判定為死亡。
該館藏有126個盆栽，其中價格高於500萬日圓以上的盆栽有10個，目前其他盆栽沒有異狀。
網友表示：「死了看起來還是很霸氣」、「枯萎後更有閒寂優雅的感覺」、「自稱盆栽美術館怎麼還讓它枯死」，但有人稱樹跟人類一樣，年紀大了體質弱，自然有很多不可控的因素。
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