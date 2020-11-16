他哀怨曬亞馬遜倉庫員工餐 一肉二菜便當要價百元

許多公司會提供員工餐，價格較市價低，但內容跟品質也許就不能太要求了。一名日本網購平台倉庫的員工將公司的便當照PO上網，抱怨這樣的菜色太糟糕了。

一名日本亞馬遜（Amazon）倉庫的員工將公司餐的照片PO上網，內容物為白飯、生菜沙拉、馬鈴薯沙拉、炸魚，他指這樣的便當還要價400日圓（約新台幣108元）真是太糟了，而且食材一律用少鹽烹調，所以吃起來沒味道，相較之下超商的便當好吃一百倍。

原PO補充公司雖然有食堂但跟房間一樣狹小，另外還有販售丼飯350日圓（約新台幣94元）、咖哩飯250日圓（約新台幣67元）。他還貼出進去工作之前在宣傳手冊上看到的員工餐照片，笑稱根本完全不一樣。

日本亞馬遜宣傳手冊上印的員工餐。圖取自ツイッター速報 日本亞馬遜倉庫員工餐咖喱飯，價格250日圓。圖取自ツイッター速報

網友表示：「菜好少」、「這是給女人還是老人吃的嗎？明顯份量不足」、「怎麼沒有味噌湯」、「重點是工作辛苦嗎？」。但也有人持正面意見：「看起來挺好吃的」、「羨慕你，跟從家裡帶兩個飯糰的我比很不錯了」。