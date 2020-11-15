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70歲老翁駕駛汽車一度失控 連撞6輛車3面牆接連損毀

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名年長的駕駛，近日在馬路上開車時車子一度失控，並在一分鐘內連撞6輛車，甚至一度衝撞路邊的垃圾桶。圖擷自每日郵報
英國一名年長的駕駛，近日在馬路上開車時車子一度失控，並在一分鐘內連撞6輛車，甚至一度衝撞路邊的垃圾桶。圖擷自每日郵報

老翁開車時車輛突然失控連撞6輛車，路口監視器全都錄！英國一名年長的駕駛，近日在馬路上開車時，車子一度失控，並在一分鐘內連撞6輛車，甚至一度衝撞路邊的垃圾桶，場面可說是相當驚險。

根據《 每日郵報 》報導，日前英國伯明翰（Birmingham）旺茲沃思（Wandsworth）一處的路口監視器顯示，一輛藍色轎車從路邊駛到馬路上後卻突然失控，先是撞上一旁的垃圾桶，隨後竟開始不由自主的往後滑行，撞到後方正在行駛的車輛，當時一位好心的路人想上前攔住，路旁的店家也都紛紛前來關心，但車輛仍不聽使喚，接連撞到6輛汽車。

報導中指出，目擊者表示該車的駕駛是一位高齡70歲的老翁，「當老翁把車停下來後，他的腳仍在油門上。」事發後，總共有4輛車損壞，路邊還有三面牆也因此損毀。

警方說明，關於車子事故原因還有待調查，該名70歲的駕駛在急救人員到場後就先進行現場救治，目前他已被送往市內的醫院進行進一步評估。

監視器 老翁 英國 事故

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