是藝術還是破壞？ 日本街頭塗鴉的兩難

日本的街頭塗鴉，究竟是藝術還是破壞建築物？東京澀谷區區長長谷部健日前透過媒體，向街頭塗鴉藝術家嚴厲表示，絕對不饒恕破壞公物。然而，民間的藝術團體和藝術家卻認為，身為代表年輕活力的東京，尤其是年輕人雲集的澀谷，應該容許街頭塗鴉，讓城市充滿不同的活力。

日本時報報導，日本社會對於街頭塗鴉現今依舊充滿偏見，然而在東京、尤其是年輕人雲集的，代表流行文化的澀谷區，街頭塗鴉卻被視為表達自我、增添城市風采的方式，年輕人也普遍較能接受塗鴉。

澀谷區長取締

現任區長的長谷部健是澀谷在地人，在任職五年期間一直盡力取締街頭塗鴉，稱街頭塗鴉一直是澀谷「最大的問題」，「不管是年輕人還是來自海外的藝術家，他們以為可以在澀谷自由塗鴉。完全大錯特錯。」但即便澀谷當局拼命清洗留在公園或者牆上的彩色噴膝，但新的塗鴉馬上又會覆蓋上去。

經過長時間的拉扯後，長谷部健也認知到塗鴉對於藝術創作和年輕人的思維有重大影響，因此過去三年他的態度開始軟化，並與當地藝術團體合作規劃塗鴉安全區域，試圖在藝術創作和不干擾居民生活之間，取得平衡。

應對藝術多包容

居住在東京的塗鴉藝術家Imaone表示，近年民眾對於街頭藝術的態度的確軟化很多，「在最受歧視的年代，藝術家們甚至得匿名創作。現在人們認知到，塗鴉有它的好處在，並不是只有破壞。」他表示，東京身為代表性的大都市，需要對藝術創作更有包容力。

日本潮流報導，街頭塗鴉藝術在日本擁有悠久歷史，但在民風保守的日本發展的過程特別艱困，創作者會被大眾視為無法融入社會的邊緣人。然而近年觀念改變，加上政府認可藝術的重要性，才有各種政策出台，為了讓藝術與公共安全之間取得平衡。

來自廣島的Suiko和Imaone都是街頭塗鴉藝術家，早期開始創作時一直被政府和警察當局當作眼中釘，直到有居民自願為他們提供牆壁，才得以順利進行創作，而兩人在國際上也開始聲名大噪，甚至迪士尼、可口可樂都爭相邀約兩人進行創作，也有日本的博物館邀請他們美化場館外觀。

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