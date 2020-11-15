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戴安娜黑羊毛衣曾紅遍全球 設計師重推市場叫價逾1萬台幣

香港01 / 梁凱怡
英國品牌Warm & Wonderful最近也決定將她曾穿過的著名「黑羊」毛衣重新推出市場，讓所有人都可以入手戴安娜穿過的同款毛衣。（路透社）
英國品牌Warm & Wonderful最近也決定將她曾穿過的著名「黑羊」毛衣重新推出市場，讓所有人都可以入手戴安娜穿過的同款毛衣。（路透社）

Netflix影集《王冠》（The Crown）第四季11月15日強勢回歸，劇情講述英國王室1980年代的事跡，王儲查爾斯王子（Prince Charles）和戴安娜王妃（Princess Diana）步入波折不斷的婚姻生活。戴安娜的經典造型不但將於劇集重現眼前，英國品牌Warm & Wonderful最近也決定將她曾穿過的著名「黑羊」毛衣重新推出市場，讓所有人都可以入手戴安娜穿過的同款毛衣。

1980年，戴安娜身穿一件紅色毛衣和查理斯王子出席一場馬球賽事。那件毛衣編織了多個白羊圖案，唯獨只有一隻黑羊。英語的「黑羊」（black sheep）有「害群之馬」的意思，戴安娜後來多次穿同一件毛衣，讓人猜想她是不是要藉此向世界宣告感覺自己就如王室的「害群之馬」。

這件羊毛圓領上衣是於1979年由英國品牌Warm & Wonderful設計。戴安娜原來所穿的那件毛衣目前收藏於維多利亞與艾伯特博物館，不過同樣的造型或將於《王冠》第四季出現。

Warm & Wonderful最近和美國品牌Rowing Blazers合作，重推這件經典毛衣，自1994年停售以來首次恢復銷售。毛衣售價為10456元台幣，不過由於反應熱烈，目前只接受明年1月至2月的預訂。

英國品牌Warm & Wonderful最近和美國品牌Rowing Blazers合作，重推黛安娜王妃穿過的經典毛衣。（Rowing Blazers網站截圖）
英國品牌Warm & Wonderful最近和美國品牌Rowing Blazers合作，重推黛安娜王妃穿過的經典毛衣。（Rowing Blazers網站截圖）

Warm & Wonderful的創辦人奧斯本（Joanna Osborne）繆爾（Sally Muir）表示，自從戴安娜第一次穿起「黑羊」毛衣出席公開場合，她和毛衣的設計就有着千絲萬縷的聯繫。她們形容，身為威爾斯王妃的戴安娜多次穿著「黑羊」毛衣，引起了大量的傳媒評論，並使設計於英國以至全球都非常受歡迎，整個80年代從紐約到東京的百貨公司都有出售這款毛衣。

同樣因為戴安娜「一穿成名」的英國品牌Gyles & George毛衣也由Rowing Blazers重推市場。Gyles & George於80年代推出的這款毛衣前面編織了「我是奢侈品—」（I'm a luxury---）的字句，後面則寫有「很少人能夠負擔」（few can afford）。毛衣本來有多種顏色，戴安娜當年穿的粉紅色現將重新推出，定價為10456元台幣，不過同樣因為缺貨而只接受預訂。

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文章授權轉載自《香港01》

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