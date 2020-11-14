800公斤巨鱷驚現住宅區水溝 居民嚇壞拿槍猛射
馬來西亞砂拉越(砂州)日前因河水水位高漲，便有民眾發現，村內的水溝裡竟出現一隻巨鱷，且體重重達800公斤。當地居民深怕牠會跑出來傷人，便先開了一槍後再通報消防局，沒想到此舉不但沒能射死牠，更讓牠奮力反抗。最後只好聯合當地居民與消防局合力補捉到巨鱷，最後甚至要出動堆高機才將牠載走。
據馬來西亞當地媒體《光明日報》報導，推測是因近日當地河水水位高漲，巨鱷變藉此游近住宅區水溝，隨後就接獲有民眾通報，表示在經過聖艾蒙國小後方溝渠時，驚現一尾約16尺長，重約800公斤巨鱷的身影。
因擔心牠會爬出來咬人，居民便朝巨鱷開了一槍後，牠並未因此喪命，反而不斷的在水溝中掙扎，5名壯漢甚至試圖將牠拉出卻屢屢失敗，嚇得趕緊向消防局通報。直到消防員抵達後，仍花了半個多小時才把巨鱷五花大綁，且用布蒙上巨鱷的眼睛、捆邦它的嘴和腳，再使用堆高機將牠載至相關機構處置。
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