800公斤巨鱷驚現住宅區水溝 居民嚇壞拿槍猛射

「疫情風暴加上極端氣候，最慘重的2020年...」颱風梵高（Vamco）在12日登陸菲律賓，極強的風勢和雨量隨即重創首都馬尼拉，颱風造成的洪災淹水不僅癱瘓了馬尼拉的交通，目前也已知至少39人死亡、數十人失蹤，而災情數字目前仍在往上攀升當中。梵高颱風已經是菲律賓今年面臨的第21個颱風，令當地苦不堪言的是，近一個月來已經先後經歷了兩個強颱——莫拉菲與天鵝——颱風的侵襲，接連重創了菲律賓；尚未從災難復原，如今又遭逢梵高的無情蹂躪，都讓當地倍感危機。圖為12日淹水的馬尼拉，一隻狗狗無助地在車窗上等待救援。

2020-11-13 17:31