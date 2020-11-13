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煉獄！動物園獅子瘦成皮包骨 照片曝光惹人心疼

香港01 / 謝茜嘉
獅子瘦成皮包骨。圖擷自Wild@Life
獅子瘦成皮包骨。圖擷自Wild@Life

位於非洲尼日利亞一間動物園，因為無人理會及餵飼，猴子、斑鬣狗等被逼長期困在籠內等死，就連獅子也瘦弱至皮包骨，猶如人間煉獄。有男子早前因參觀動物園而目擊一切，最終通知動保組織「Wild@Life」協助拯救動物，最終牠們獲得適切治療及照顧，並無大礙。

動保組織「Wild@Life」於臉書貼出一系列照片，表示拯救出位於尼日利亞的Gamji Gate動物園內的動物，並指出，有男子日前付1美元（新台幣28元）入場參觀動物園，卻被眼前景象震撼到。因為猴子、斑鬣狗等被困在籠內，大部分還營養不良，除此之外，鱷魚雖在活動空間較大的池中生活，但因為水位淺，而且充滿垃圾，場面看起來像是動物煉獄。即使是獅子也只困在充滿水泥的籠內，周圍僅得木頭和落葉，而且無食物餵食，導致獅子瘦到連骨架也清晰可見。

男子驚見園內其他動物亦是類似情況，於是連忙通知動保組織「Wild@Life」幫忙，隨後派了獸醫先救起瘦弱的雄獅Shadow，他們指4歲的Shadow健康情況不太理想，經過一整天的治療，雖然可自行走動及稍微進食，但能否生存仍是未知數。

經過當地野生動物園協會(NAZAP)調查，這間動物園在先前洪水暴發時無法把動物運送出來，牠們要找到地方攀附才得以存活，但因連續5天無進食，而且長期浸泡在水中，因此有可能感染許多疾病、胃口減弱，加上園方資源不足，動物們也未能得到適當救治。

「Wild@Life」稱已成功拯救園內大部份動物，牠們已接受治療及補充營養，現時並無大礙。Gamji Gate動物園已關閉，但因屬於政府單位，「Wild@Life」正說服當地政府讓Shadow去庇護所安置，更在網上呼籲大家捐款幫助Shadow獲得治療。

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文章授權轉載自《香港01》

動物園 獸醫

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