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日本新宿膠囊旅館轉型求生存 拆床鋪變超舒適獨立工作間

香港01 / 謝茜嘉／報導
膠囊旅館「安心お宿」新宿分店最近裝修重開，原來他們轉型推出新租房方案，由住宿型房間變成臨時辦公室。（Twitter圖片）
膠囊旅館「安心お宿」新宿分店最近裝修重開，原來他們轉型推出新租房方案，由住宿型房間變成臨時辦公室。（Twitter圖片）

新冠疫情由年初持續至今，嚴重打擊各國旅遊業，日本不少酒店變陣求存，東京新宿一間膠囊旅館近日推出主攻打工仔的新租房方案，旅館早前重新裝修，打通上下2層膠囊房間變成私人辦公空間，成功吸引不少網民討論。

膠囊旅館「安心お宿」早前因疫情被迫暫停營業，新宿分店最近完成翻新工程重開，原來旅館轉型推出新租房方案，把住宿型房間改裝成臨時辦公室。

膠囊旅館原本的住宿空間。（Twitter圖片）
膠囊旅館原本的住宿空間。（Twitter圖片）

相中可見原本分隔上下鋪的隔板已被移除，下鋪的電視、空氣清淨機等被清空，只保留上鋪的設備，再加設工作枱櫈代替床鋪，如果客人怕被騷擾，可拉下門簾，整個空間瞬間變成舒適又闊落的私人辦公室。

如果租用一整日需3000日圓（約813新台幣），可同時享用漫畫區及飲料區的服務，如額外加錢更可享用浸浴。

相中可見原本分隔上下鋪的隔板已被移除，下鋪的電視、空氣清淨機等被清空。（Value Press圖片）
相中可見原本分隔上下鋪的隔板已被移除，下鋪的電視、空氣清淨機等被清空。（Value Press圖片）

有當地作家曾在Twitter分享用後感，大讚房間寬敞、設施齊全，更叫網民親身支持，其評價引來不少網民關注，「看起來不錯」、「下次會去試試看」、「曾入住一晚，是個很好的體驗」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

日本 觀光

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