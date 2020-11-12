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上電視裝慈愛… 養母虐死女嬰「全身骨折、內臟無一完好」

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國一位養母日前才上過電視，近日卻爆出虐死養女的事件。圖擷取自YOUTUBE
韓國一位養母日前才上過電視，近日卻爆出虐死養女的事件。圖擷取自YOUTUBE

韓國近日發生一起令人瞠目結舌的社會案件。一位33歲女性領養才6個月大的嬰兒，還曾接受媒體採訪，在公眾前展現「慈母」形象。沒想到近日爆出虐童案件，該女童因虐待而重傷死亡，這位狠母還囂張地表示她「不想被關進監牢」，並指稱女兒才是兇手，讓法庭人員都相當詫異。

根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，上個月中秋連假，韓國教育廣播公司做了一系列的「養子緣家族特集」，其中介紹一位已育有一女的33歲的韓國女性，領養了六個月大的女嬰當養女。只見訪問當時，該養母帶著嬰兒，一起點蠟燭唱生日快樂歌，看似和樂融融。

沒想到就在節目播出的十二天後，養母的鄰居聽到連續好幾聲「咚、咚」的噪音，氣得向她敲門抗議。透過監視器的畫面，可以看到養母向鄰居道歉後不久，又從家門跑出來，手裡抱著的是已無生命跡象的女嬰。

女嬰送醫後，才發現她身上多處骨折，內臟也通通破損，無一完好，明顯有受到外部衝擊的痕跡，養母因此受到偵訊。警方調查後，雖養母供稱領養女嬰，是想讓自己的女兒有個妹妹，但警察發現養母其實平常就會把女嬰鎖在車內，或者一家出門時，單獨留下女嬰在家中或者停車場，因此認為她有虐待嫌疑。

專家在綜合鄰居聽到的聲響，與女嬰的傷勢，判斷養母可能刻意踩踏、摔打女嬰，造成女嬰當場死亡。然而養母遭到審查之後，卻在自白書寫上「我會據實以告，希望不要關我」，還想把罪行推給女兒，說她才是攻擊女嬰的兇手。如此只想迴避刑責的態度，連法庭人員看了都驚訝不已。

韓國 虐童

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