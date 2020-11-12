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在日本不要多管閒事？他幫助走失小孩 反被警察質疑當誘拐犯

聯合新聞網 / 綜合報導
一位化名「河本先生」的日本人表示，他兩次幫助走失孩童，結果都被警察懷疑是誘拐犯。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位化名「河本先生」的日本人表示，他兩次幫助走失孩童，結果都被警察懷疑是誘拐犯。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

常有人認為，隨著時代的進步，人心也漸漸變得冷淡。但或許不是人的個性變了，而是環境造成行善變得越來越困難。近日就有日本網友訴苦，表示他曾出手幫助過走失的孩子，但反被懷疑是誘拐犯。

根據日本媒體「ニコニコニュース」報導，一位化名「河本先生」的四十歲男性表示，他曾經兩度發現有走失的小孩，一次是在五年前，一次在三年前。河本說他兩次遇到後，都向小孩子詢問後，帶他們到附近的派出所。過程中他還盡量避免肢體接觸，連小孩子的手都沒有牽。

沒想到當他走到派出所，員警們卻都對他投以懷疑的眼光。他本來以為把孩子交給警察就沒事了，結果有警察用嚴厲的聲音叫住他，要他留下姓名、電話、住址及工作地點等等資訊，顯然把河本當作誘拐的嫌疑犯看待，讓他十分詫異。

由於連兩次都碰到這樣的狀況，反而是一句謝謝都沒有說，更讓他心灰意冷。河本於是決定，要是日後碰到同樣的狀況，不再主動協助兒童，直接通報警察就好，避免惹禍上身。

另外，2019關西也曾發生一位20多歲男性疑似誘拐兒童的案件，當時該男性矢口否認是蓄意誘拐，堅稱只是看到兒童走失而協助收留，事前也和對方毫不相識，但還是遭控訴。看到消息後，更讓河本恐懼，當初要是稍有差池，也可能落得同樣下場。並做出感慨，希望社會可以變成能讓人安心幫助走失小孩的純樸樣貌。

網友看到他的遭遇，也都表示「這就是現實，幫助人還被當成犯罪者」、「警察根本不管『無罪推定』的原則」、「日本就是警察素質太差，才讓人連想幫忙都沒辦法」。

日本 警察

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