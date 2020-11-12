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逆向飆速連撞3車八人送醫 影片曝光網友怒：根本殺人未遂！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本九州近日發生一起嚴重的交通事故，一台逆向車對撞造成八人輕重傷。圖擷取自twitter
日本九州近日發生一起嚴重的交通事故，一台逆向車對撞造成八人輕重傷。圖擷取自twitter

日本近日發生一起交通事故，一台小客車由於逆向行駛，與其他車輛發生對撞衝突，造成多人受傷，駕駛的不當行為更引發眾怒。

根據日本媒體「KBC九州朝日放送」報導，福岡縣古賀市在這個月6日約晚間11點時，有一台小客車於國道3號上行駛途中，突然切到逆向車道。透過行車紀錄器的畫面，可以看到這台車不只跑錯方向，車速還相當驚人，明顯快過其他車輛。

隨後這輛車果不其然撞上對向來車，車身甩至護欄方向。含肇事車輛在內，這起車禍總共造成四台車遭受波及，並有八人受傷住院，其中一名四十歲的男子有肋骨骨折的重傷狀況。警方調查後，發現肇事者是一位二十多歲的男子，以過失傷害進行偵訊。

不過跑逆向而且還超速，引起不少人的憤怒。許多網友紛紛留言「這個不永久吊銷駕照不行」、「沒死人是不幸中的大幸」、「這不叫過失傷害，叫殺人未遂」。也有人好奇，警方初步調查，應該會知道駕駛是否飲酒、無照等基本資訊，但卻沒有公開消息，讓人更不解肇事者為何衝動犯下這樣害人害己的行為。

日本 車禍

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