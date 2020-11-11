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叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

聯合新聞網 / 綜合報導
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YOUTUBE
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YOUTUBE

無論是婆媳、姑嫂還是其他問題，總會大嘆一聲「女人何苦為難女人」。印度北方邦的伊塔市(Etah)日前發生2女鬥毆的事件，主要原因是19歲的女孩稱呼40歲的婦人一聲「阿姨」後所引起，40歲的婦人不僅當場賞女孩耳光外，還用手抓扯她的頭髮，2人當街互毆的過程，被圍觀的路人當場拍攝下來。

從影片中，可以看到一群女人在市場中相互拉扯，左邊3位沒戴頭巾女子中的一位，不斷用手捶打對面戴頭巾的女子，接著左邊2位友人也加入戰局，另一方戴頭巾被打的朋友，一直用手想要隔開雙方，最後在當地警方介入之前，被打女子頭巾也被扯掉。

根據「今日海灣」(Gulf Today) 報導，事件是發生在女人節(Karva Chauth) 前夕，許多伊塔市居民湧入巴布甘市場(Babuganj market)採買物品，當時一名19歲女孩試圖擠入採購人群，於是禮貌性地向身旁一位40歲的女子說聲「對不起，阿姨」後，引發這位被叫「阿姨」女子的不滿。這位被觸怒的女子，不僅打了女孩耳光外，還用手抓扯她的頭髮，雙方數度接觸鬥毆，才在警察的制止下停手。

最後互毆的雙方被帶到警局，連彼此的家人也被叫喚到警局，根據當地馬希拉(Mahila)警局警官卡迪亞(Kanchan Katiyar)表示，「19歲女孩和40歲女子都屬於小康家庭，目前也沒有收到雙方正式的投訴」。

網友在看完ptt「八卦板」分享影片後，紛紛留言回應，「40歲了，還不能叫阿姨」、「有些男的30歲就被叫叔叔了」、「不叫阿姨難道要叫阿嬤嗎」，有網友說「早生的，40歲的確是能當19歲的媽了」、「差21...都可以當媽了」、「差21歲，叫阿姨我覺得合理」，更有網友酸酸的說，「結婚的一律都叫阿姨」、「叫姐姐好嗎，欠打」、「女人最會為難女人」。

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