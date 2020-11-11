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英字典公布2020年度代表詞 新冠、封鎖名列前茅

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
「封鎖」被選為今年年度代表詞(photo by isreal21c on google)
「封鎖」被選為今年年度代表詞(photo by isreal21c on google)

英國柯林斯字典10日公布2020年度代表詞，影響全球的「新冠病毒」(Coronavirus)及與其相關的「封鎖」(lockdown)名列前茅。另外因美國黑人遭警逮捕時死亡所掀起的黑人人權運動，口號"Black lives matter”(黑人的命也是命)的縮寫「BLM」也匡列名單中。

疫情關鍵字熱門

CNN》報導，根據柯林斯字典統計，光是「封鎖」(lockdown)這個詞，今年使用在網頁、書籍、報章雜誌上的使用次數就超過25萬次，相較去年的4000次成長超過60倍，故十分適合用來形容今年全球處境的「封鎖」成為年度代表詞。

與疫情相關的關鍵字同樣入榜的還有「新冠病毒」(Coronavirus)、「社交距離」(social distancing)、「自我隔離」(self-isolated)三詞。

BLM助反歧視推動

今年五月時發生在明尼蘇達州的「佛洛伊德之死」讓美國各地發生近代少見的大規模暴動，"Black lives matter"成為群眾推動種族平權時所持續呼喊的口號，柯林斯字典認為這個口號是倡議群眾在對抗種族暴力時的動力，也有助於社會重新拾起對種族歧視議題的關注。

網路趨勢入列

除了嚴肅的國際議題，各國掀起的網路新興趨勢也出現在柯林斯字典的代表字清單中，《英國衛報》指出，近年來網路興起的「吃播」(mukbang)、「抖音客」(TikToker)也成為今年代表詞的前十名。

英國柯林斯字典每年會選出討論度高、具代表性的詞語，前兩年的代表詞都是和環境議題相關的「氣候侵襲」(climate strike)和「一次性產品」(single-use)。2017和2016年則分別是「假新聞」(fake news)和「英國脫歐」(Brexit)。

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英國 疫情 社交距離

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