聽新聞
test
0:00 / 0:00
31歲《鬼滅之刃》女作家「真面目」瘋傳 破億身家曝光
電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，早在上映前即未演先轟動，造成一股「鬼滅話題」，上映後在日本、台灣皆創下超高票房，台灣至11月8日止創下2.75億新台幣，日本則有204.8億日圓的票房紀錄。不少網友在討論作品本身的同時，也對這位從未以真面目示人的漫畫原作者吾峠呼世晴，產生高度興趣；有網友曝光原作者的身份，傳包括身家背景及相貌皆十分令人驚艷。
根據日媒《週刊文春》的報導，現年31歲的吾峠呼世晴，幾乎可確定是名女性，目前單身的她，傳外貌是個可愛的女子，早在24歲起即以漫畫新人大賽嶄露頭角，曾經將一幅戴著眼鏡的綠色鱷魚肖像聲稱為自畫像的她，在外有「鱷魚老師」的綽號，但自作品問世以來，對於個人隱私相當保密，就連長相也未曾曝光，有日本網友曾曝光一張短髮照片的女子，標題為「吾峠呼世晴先生 飯窪春菜」，事實也證明並非本人；該短髮女孩被證實是日本「早安少女組」的成員工藤遙。
更令人覺得保密實在滴水不漏的是，出版她作品的出版社也從未看過她，包括社長在內，唯一看過她本人的是負責漫畫的編輯；今年5月《鬼滅》大結局，讓外界一度瘋傳「莫非作者要結婚？」來自福岡老家的吾峠呼世晴，僅靠《鬼滅》漫畫的版稅，外加連載及動畫翻拍版權的營收、漫畫周邊商品等，《鬼滅》在劇場版上映前已賺入20億日幣（約新台幣5.6億元），可能一輩子不愁吃穿。
[10期11期 Blog] 吾峠呼世晴先生 飯窪春菜:… https://t.co/fbSoM5EFwO #morningmusume16 pic.twitter.com/LJxCVzi330— モーニング娘。'20マネージャー (@MorningMusumeMg) March 8, 2016
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言