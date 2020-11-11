影片／正妹與紅毛猩猩合影 20秒內先親吻後慘遭襲胸

一名外國健身正妹教練在IG分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片，剛開始還以為紅毛猩猩「很客氣」，從一開始的握手搭肩覺得還好，不料幾秒後紅毛猩猩竟將大嘴靠過來，直接親吻她的臉頰，緊接著整個超越尺度直接將雙手從後頭正面襲胸，讓正妹當場爆笑，直喊「我的天哪！」閃開走人。

影片中的女子疑似為泰國人，當天穿著平口黃色上衣及短褲前往野生動物世界與紅毛猩猩合影，在短短20秒內的影片中，剛開始紅毛猩猩僅客氣地搭肩握手，爾後竟將嘴巴靠過來直接親吻該名女子，緊接著直接將雙手從女子後方熊抱，並將手掌直接「握住」女子胸部，讓她不停喊「OH！MY GOD！(我的天哪！)」並用自己的雙手護胸，在猩猩鬆手趕快閃開，直接走向鏡頭處。

該影片自截稿為止已有逾十萬人點閱，讓人匪夷所思的是，紅毛猩猩的行為竟像人類一樣，有網友還質疑，為何猩猩在成功偷襲後還露出一副「色色的」猥褻表情，只見牠不禁開心地露齒而笑，讓人不禁感嘆：「猩猩真的跟人類很像，很壞。」還有人打趣地說：「猩猩的妻子可能要怒了。」