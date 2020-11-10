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妻借手機發現丈夫跟朋友用「神秘代號」指稱她 網友：很可疑

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子發現丈夫跟朋友用代號稱呼她，且丈夫拒絕解釋代號的意義。圖／取自：ingimage
一名女子發現丈夫跟朋友用代號稱呼她，且丈夫拒絕解釋代號的意義。圖／取自：ingimage

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，一名女子發現丈夫跟朋友在群組聊天室用代號稱呼她，當她詢問丈夫代號的意義時，丈夫驚慌失措並拒絕解釋代號的意義。

女子表示當時她要傳重要訊息給母親，但她的手機壞了所以借用丈夫手機。她在傳訊過程中看到手機跳進一條來自丈夫朋友的訊息通知：「你跟"ST"還想要執行萬聖節計畫嗎？」

這名女子說她看完聊天室裡歷史對話，確認ST指的就是她，但自己的名字縮寫不是ST所以感到相當困惑。於是她跑去問丈夫ST代表什麼意思，但丈夫突然變得很慌張，取回電話說：「這沒什麼，只是一個代號。」還要女子不要擔心。

女子說如果丈夫坦蕩蕩解釋ST的意思，自己就不會擔心。她表示自己發現丈夫朋友們用她不知道意義的代號指稱她，讓她有點不安，還告訴先生如果只是很愚蠢的笑話至少要讓她知道。

最後丈夫在拗不過女子逼問下終於吐實：「ST代表超級棒（Super Terrific）」但女子仍不買單表示如果這是真正的意思，丈夫一開始大可不必支吾其詞。

網友mistylou也贊同女子猜測，認為丈夫一定是在騙她：「這個代號顯然有侮辱意味，不然丈夫不會吞吞吐吐。且丈夫允許朋友用這代號指稱太太很有問題。」

英國 夫妻

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