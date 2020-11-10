她為真愛放棄一切卻被狠甩 一年半內創辦營收上看2800萬公司

澳洲線上媒體媽媽咪呀（Mamamia）報導，當地30歲女子葛婷（Stephanie Gorton）3年前為了跟英國男友在一起，辭去了奮鬥5年的工作，賣掉車子、搬出跟好友合租的公寓，買了單程機票準備前往蘇格蘭尋找她的「真愛」。

但就在她出發前兩星期，男友來電表明想結束這段關係，因擔心葛婷到了人生地不熟的異地、凡事依賴男友，「未來會太辛苦，還是緩一緩」。

傷心欲絕的葛婷進一步發現這個在交友軟體Tinder上認識的男友，其實同時跟多名女孩約會，讓她備受打擊。葛婷提到身邊親友也都知道她要去蘇格蘭找真愛的事，一切歸零讓她覺得很可恥。

葛婷提起精神重新找工作，還和朋友們一起參加花藝班，在花藝課上她發現自己投入其中，整整3小時「都沒有想到前男友」。她開始利用上班以外周末時間自組工作坊，找來很多創意人士，預定場地，便開始販售工作坊的票。

在不到9個月的時間裡，她辭去了原有的職位，全職為她的創業公司House of Hobby工作。葛婷表示公司發展非常迅速：「幾個月之內，我有14名員工，每個週末在3個地點運作10個工作坊。」

接著在第1個創業計畫開始後的1年半內，她展開第2個創業計畫，成為創業指導教練。很快地她以6位數售出第1間公司，第2間公司財政年度營收則上看100萬美元（約合新台幣2800萬元）。

葛婷說從前自己缺乏自信，身邊男性也會嘲笑她是「金髮傻妞」但當她跨出第一步開創事業後，發現自己長出力量且貢獻良多。